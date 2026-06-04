Zełenski otrzyma poborowych? Polska poparła pomysł KE

Komisja Europejska rozważa ograniczenie możliwości przyznawania ochrony tymczasowej osobom, które opuściły kraj nielegalnie, oraz Ukraińcom w wieku poborowym. Przed posiedzeniem ministrów spraw wewnętrznych krajów UE wiceszef MSWiA zapowiedział poparcie dla tej inicjatywy.
Jedną z rozważanych opcji jest propozycja Komisji Europejskiej, która przewiduje ograniczenie możliwości przyznawania ochrony tymczasowej osobom, które opuściły kraj nielegalnie, oraz Ukraińcom w wieku poborowym. Przed posiedzeniem ministrów spraw wewnętrznych krajów UE Duszczyk zapowiedział poparcie dla tej inicjatywy.
Zgadzamy się na takie rozwiązanie
— oświadczył Maciej Duszczyk.
Mechanizm ochrony tymczasowej został uruchomiony wobec Ukraińców po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. i gwarantuje uchodźcom wojennym z tego kraju prawo do legalnego pobytu, podejmowania pracy i chodzenia do szkoły we wszystkich państwach UE. Przepisy są cyklicznie przedłużane. Obecne wygasają dopiero w marcu 2027 r., ale Komisja już pracuje nad ich przedłużeniem o kolejny rok i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza że część z nich opowiada się za wprowadzeniem pewnych ograniczeń.
Ograniczenie geograficzne
Pojawiła się np. propozycja wprowadzenia ograniczenia geograficznego przy przyznawaniu ochrony uchodźcom. Chodzi o to, by państwa mogły odmawiać automatycznej ochrony osobom pochodzącym z regionów Ukrainy uznawanych za relatywnie bezpieczne i mniej narażone na działania wojenne, takie jak graniczący z Polską obwód lwowski. Pomysł ten upadł, bo Ukraina została później wykreślona z listy krajów bezpiecznych i uznana za państwo w całości objęte działaniami wojennymi.
Wiceszef MSWiA przyznał dziś, że Polska i tak nie poparłaby takiego rozwiązania, bo „doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się w Ukrainie”.
Czasami obywatele polscy, którzy mieszkają przy granicy, słyszą wybuchy rosyjskich rakiet atakujących cele cywilne bardzo blisko granicy. Dlatego dla nas ograniczenie geograficzne jest nie do przyjęcia
— powiedział.
Wygaszanie świadczeń Ukraińcom
Zauważył natomiast, że Polska jest jednym z krajów, które już wprowadziły zmiany w systemie ochrony Ukraińców.
Kilka miesięcy temu przyjęliśmy ustawę specjalną, która pozwala na wygaszanie uchodźcom wojennym z Ukrainy wcześniej przyznanych świadczeń
— powiedział Duszczyk.
Zgodnie z obowiązującymi od marca nowymi zasadami obywatele Ukrainy muszą w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski złożyć wniosek o ukraiński PESEL; w przeciwnym wypadku mogą stracić prawo do ochrony. Osoby, które uzyskały PESEL bez okazania dokumentów, muszą je zaktualizować do końca sierpnia br. Przepisy wprowadzono w Polsce w ramach prac nad implementacją przedłużenia ochrony zapisanej w unijnej dyrektywie o ochronie tymczasowej.
Obecnie z ochrony tymczasowej w UE korzysta 4,33 mln Ukraińców: 28,7 proc. w Niemczech, 22,3 proc. w Polsce i 9 proc. w Czechach. Na koniec marca br. stosunek liczby osób z Ukrainy korzystających z ochrony czasowej do liczby ludności był najwyższy w Czechach (34,8 na 1000 osób), a w dalszej kolejności w Polsce (26,3), na Słowacji (26,2) i Cyprze (25,3).
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761877-zelenski-otrzyma-poborowych-polska-poparla-pomysl-ke
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.