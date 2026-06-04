Zełenski otrzyma poborowych? Polska poparła pomysł KE

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Wołodymyr Zełenski przemawia podczas wspólnej konferencji prasowej z Sekretarzem Generalnym NATO Rutte w Kijowie na Ukrainie / autor: PAP/EPA
Wołodymyr Zełenski przemawia podczas wspólnej konferencji prasowej z Sekretarzem Generalnym NATO Rutte w Kijowie na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Komisja Europejska rozważa ograniczenie możliwości przyznawania ochrony tymczasowej osobom, które opuściły kraj nielegalnie, oraz Ukraińcom w wieku poborowym. Przed posiedzeniem ministrów spraw wewnętrznych krajów UE wiceszef MSWiA zapowiedział poparcie dla tej inicjatywy.

Jedną z rozważanych opcji jest propozycja Komisji Europejskiej, która przewiduje ograniczenie możliwości przyznawania ochrony tymczasowej osobom, które opuściły kraj nielegalnie, oraz Ukraińcom w wieku poborowym. Przed posiedzeniem ministrów spraw wewnętrznych krajów UE Duszczyk zapowiedział poparcie dla tej inicjatywy.

Zgadzamy się na takie rozwiązanie

— oświadczył Maciej Duszczyk.

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Mechanizm ochrony tymczasowej został uruchomiony wobec Ukraińców po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. i gwarantuje uchodźcom wojennym z tego kraju prawo do legalnego pobytu, podejmowania pracy i chodzenia do szkoły we wszystkich państwach UE. Przepisy są cyklicznie przedłużane. Obecne wygasają dopiero w marcu 2027 r., ale Komisja już pracuje nad ich przedłużeniem o kolejny rok i sonduje nastroje wśród państw członkowskich, zwłaszcza że część z nich opowiada się za wprowadzeniem pewnych ograniczeń.

Ograniczenie geograficzne

Pojawiła się np. propozycja wprowadzenia ograniczenia geograficznego przy przyznawaniu ochrony uchodźcom. Chodzi o to, by państwa mogły odmawiać automatycznej ochrony osobom pochodzącym z regionów Ukrainy uznawanych za relatywnie bezpieczne i mniej narażone na działania wojenne, takie jak graniczący z Polską obwód lwowski. Pomysł ten upadł, bo Ukraina została później wykreślona z listy krajów bezpiecznych i uznana za państwo w całości objęte działaniami wojennymi.

Wiceszef MSWiA przyznał dziś, że Polska i tak nie poparłaby takiego rozwiązania, bo „doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się w Ukrainie”.

Czasami obywatele polscy, którzy mieszkają przy granicy, słyszą wybuchy rosyjskich rakiet atakujących cele cywilne bardzo blisko granicy. Dlatego dla nas ograniczenie geograficzne jest nie do przyjęcia

— powiedział.

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Wygaszanie świadczeń Ukraińcom

Zauważył natomiast, że Polska jest jednym z krajów, które już wprowadziły zmiany w systemie ochrony Ukraińców.

Kilka miesięcy temu przyjęliśmy ustawę specjalną, która pozwala na wygaszanie uchodźcom wojennym z Ukrainy wcześniej przyznanych świadczeń

— powiedział Duszczyk.

Zgodnie z obowiązującymi od marca nowymi zasadami obywatele Ukrainy muszą w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski złożyć wniosek o ukraiński PESEL; w przeciwnym wypadku mogą stracić prawo do ochrony. Osoby, które uzyskały PESEL bez okazania dokumentów, muszą je zaktualizować do końca sierpnia br. Przepisy wprowadzono w Polsce w ramach prac nad implementacją przedłużenia ochrony zapisanej w unijnej dyrektywie o ochronie tymczasowej.

Obecnie z ochrony tymczasowej w UE korzysta 4,33 mln Ukraińców: 28,7 proc. w Niemczech, 22,3 proc. w Polsce i 9 proc. w Czechach. Na koniec marca br. stosunek liczby osób z Ukrainy korzystających z ochrony czasowej do liczby ludności był najwyższy w Czechach (34,8 na 1000 osób), a w dalszej kolejności w Polsce (26,3), na Słowacji (26,2) i Cyprze (25,3).

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xyz/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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