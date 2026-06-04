Węgry Magyara coraz bardziej tęczowe. Jest decyzja prokuratury

  • Świat
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Premier Węgier Peter Magyar / autor: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL
Premier Węgier Peter Magyar / autor: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

Gergely Karacsony, burmistrz Budapesztu został oczyszczony przez węgierską prokuraturę z zarzutu łamania ustawy o zgromadzeniach. Chodzi o organizację w 2025 r. „parady równości” w stolicy Węgier.

Prokuratura rejonowa Budapesztu wycofała zarzuty postawione burmistrzowi stolicy, powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Węgierska ustawa z 2025 r.

Po wniesieniu w styczniu aktu oskarżenia przeciwko Karacsonyemu, TSUE orzekł w kwietniu, że ustawa o ochronie dzieci, stanowiąca podstawę zakazu organizacji „parady równości” w 2025 r., narusza prawo Unii Europejskiej.

Prokuratura zarzuciła burmistrzowi wzywanie do organizacji wydarzenia mimo zakazu wydanego przez policję. Zakaz opierał się na nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, przyjętej przez rząd byłego premiera Viktora Orbana, która w praktyce zdelegalizowała parady równości.

Parada równości” w Budapeszcie

Węgierska parada odbyła się 28 czerwca 2025 r. i według relacji mediów, była najliczniejszym takim wydarzeniem w historii tego kraju. Oprócz symboli związanych z ruchem LGBTQ+, powszechnie pojawiały się transparenty i hasła wymierzone w rząd ówczesnego premiera Viktora Orbana.

Kolejna parada odbędzie się w Budapeszcie 27 czerwca. Nowy szef rządu w Budapeszcie Peter Magyar już zapowiada, że marsz nie będzie zakazany.

PAP/aja

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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