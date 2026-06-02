Wczoraj premier Izraela Benjamin Netanjahu rozkazał wojskowym swojego kraju zaatakować przedmieścia Bejrutu, uznawane za bastion Hezbollahu. Po tej deklaracji Iran zagroził zakończeniem negocjacji z USA i uderzeniem na Izrael. Cała sytuacja miała rozwścieczył prezydenta USA Donalda Trumpa, który - wedle doniesień portalu Axios - w rozmowie telefonicznej bardzo ostro skrytykował Netanjahu. „Co ty kur… robisz?” miał się zwrócić w pewnym momencie do izraelskiego premiera.
Donald Trump odbył wczoraj rozmowę telefoniczną z Benjaminem Netanjahu w związku z zapowiedzią izraelskiego premiera dotyczącą ataku na Bejrut. Trump miał ostrzec Netanjahu, że jego zachowanie przyczyni się do jeszcze większej izolacji Izraela na arenie międzynarodowej. Do treści rozmowy Trump-Netanjahu dotarł portal Axios, powołując się przy tym na trzy źródła.
Co ty kur… robisz?
— zwrócił się w pewnym momencie do Netanjahu Trump.
Jesteś pier… wariatem. Byłbyś w więzieniu, gdyby nie ja. Ratuję ci tyłek. Teraz wszyscy cię nienawidzą. Wszyscy nienawidzą Izraela z tego powodu
— krzyczał Trump, nawiązując do zapowiedzi izraelskiego premiera.
Trump ogłosił sukces
Z oficjalnego stanowiska prezydenta USA Donalda Trumpa wynika, iż jego interwencja przyniosła skutek.
Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone
— stwierdził Trump we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social.
Podobnie, za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli, odbyłem bardzo owocną rozmowę z Hezbollahem, który zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane – że Izrael ich nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela
— dodał.
Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji Tasnim zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Iran groził też m.in. że z pomocą sprzymierzonych bojówek zablokuje również cieśninę Bab al-Mandab.
Jeszcze nieco ponad godzinę wcześniej amerykański prezydent mówił, że nie otrzymał z Iranu takich wiadomości, ale sygnalizował w rozmowach z CNBC oraz NBC News, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji. W rozmowie z tą pierwszą stacją Trump stwierdził, że „nie obchodzi go”, czy negocjacje się skończyły, czy nie, twierdząc, że „zaczęły być bardzo nudne”. Zapowiadał jednocześnie - jeszcze przed rozmową z Netanjahu - że zamierza zapytać izraelskiego premiera „co się dzieje z Libanem”.
Zapowiedź Netanjahu
W poniedziałek premier Benjamin Netanjahu wydał rozkaz zaatakowania uznawanego za bastion Hezbollahu południowego przedmieścia Bejrutu - Dahije, na co ostro zareagowały irańskie władze.
Mohsen Rezaei, doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego, oświadczył w poniedziałek, że Teheran nie będzie tolerował wzrostu napięcia w Libanie. Dodał, że „cierpliwość irańskiego wojska jest ograniczona”.
Dowództwo irańskich sił zbrojnych, obejmujących również Gwardię Rewolucyjną, ostrzegło z kolei, że jeżeli Izrael zaatakuje stolicę Libanu, Bejrut, nalotów powinni spodziewać się też mieszkańcy północnego Izraela.
28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran. Mimo obowiązującego od 8 kwietnia rozejmu, co jakiś czas dochodzi do wzajemnych amerykańsko-irańskich ostrzałów. Ostatnie z nich miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Prowadzone od tygodni negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego utknęły w impasie.
tkwl/axios.com/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761730-trump-zbesztal-netanjahu-co-ty-kur-robisz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.