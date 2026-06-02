Trump zbeształ Netanjahu! Wyciekła treść rozmowy. "Co ty kur... robisz?"; "Jesteś pier... wariatem"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria/Wikimedia Commons/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America/CC BY-SA 2.0
autor: Fratria/Wikimedia Commons/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America/CC BY-SA 2.0

Wczoraj premier Izraela Benjamin Netanjahu rozkazał wojskowym swojego kraju zaatakować przedmieścia Bejrutu, uznawane za bastion Hezbollahu. Po tej deklaracji Iran zagroził zakończeniem negocjacji z USA i uderzeniem na Izrael. Cała sytuacja miała rozwścieczył prezydenta USA Donalda Trumpa, który - wedle doniesień portalu Axios - w rozmowie telefonicznej bardzo ostro skrytykował Netanjahu. „Co ty kur… robisz?” miał się zwrócić w pewnym momencie do izraelskiego premiera.

Donald Trump odbył wczoraj rozmowę telefoniczną z Benjaminem Netanjahu w związku z zapowiedzią izraelskiego premiera dotyczącą ataku na Bejrut. Trump miał ostrzec Netanjahu, że jego zachowanie przyczyni się do jeszcze większej izolacji Izraela na arenie międzynarodowej. Do treści rozmowy Trump-Netanjahu dotarł portal Axios, powołując się przy tym na trzy źródła.

Co ty kur… robisz?

— zwrócił się w pewnym momencie do Netanjahu Trump.

Jesteś pier… wariatem. Byłbyś w więzieniu, gdyby nie ja. Ratuję ci tyłek. Teraz wszyscy cię nienawidzą. Wszyscy nienawidzą Izraela z tego powodu

— krzyczał Trump, nawiązując do zapowiedzi izraelskiego premiera.

Trump ogłosił sukces

Z oficjalnego stanowiska prezydenta USA Donalda Trumpa wynika, iż jego interwencja przyniosła skutek.

Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone

— stwierdził Trump we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social.

Podobnie, za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli, odbyłem bardzo owocną rozmowę z Hezbollahem, który zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane – że Izrael ich nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela

— dodał.

Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji Tasnim zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Iran groził też m.in. że z pomocą sprzymierzonych bojówek zablokuje również cieśninę Bab al-Mandab.

Jeszcze nieco ponad godzinę wcześniej amerykański prezydent mówił, że nie otrzymał z Iranu takich wiadomości, ale sygnalizował w rozmowach z CNBC oraz NBC News, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji. W rozmowie z tą pierwszą stacją Trump stwierdził, że „nie obchodzi go”, czy negocjacje się skończyły, czy nie, twierdząc, że „zaczęły być bardzo nudne”. Zapowiadał jednocześnie - jeszcze przed rozmową z Netanjahu - że zamierza zapytać izraelskiego premiera „co się dzieje z Libanem”.

Zapowiedź Netanjahu

W poniedziałek premier Benjamin Netanjahu wydał rozkaz zaatakowania uznawanego za bastion Hezbollahu południowego przedmieścia Bejrutu - Dahije, na co ostro zareagowały irańskie władze.

Mohsen Rezaei, doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego, oświadczył w poniedziałek, że Teheran nie będzie tolerował wzrostu napięcia w Libanie. Dodał, że „cierpliwość irańskiego wojska jest ograniczona”.

Dowództwo irańskich sił zbrojnych, obejmujących również Gwardię Rewolucyjną, ostrzegło z kolei, że jeżeli Izrael zaatakuje stolicę Libanu, Bejrut, nalotów powinni spodziewać się też mieszkańcy północnego Izraela.

28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran. Mimo obowiązującego od 8 kwietnia rozejmu, co jakiś czas dochodzi do wzajemnych amerykańsko-irańskich ostrzałów. Ostatnie z nich miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Prowadzone od tygodni negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego utknęły w impasie.

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tkwl/axios.com/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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