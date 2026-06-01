Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Trump oznajmił też, że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu.
Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone
— stwierdził Trump we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social.
Podobnie, za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli, odbyłem bardzo owocną rozmowę z Hezbollahem, który zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane – że Izrael ich nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela
— dodał.
Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji Tasnim zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah.
Rozmowy z Islamską Republiką Iranu są kontynuowane w szybkim tempie. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie
— oznajmił również Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
kk/PAP
