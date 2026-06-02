32‑letni Daniel Heyneman został skazany za zabójstwo swojej matki oraz usiłowanie zabójstwa ojca w rodzinnym domu w Ballyconnell w Irlandii. Sędzia podkreślił, że sprawy nie można tłumaczyć problemami psychiatrycznymi ani medycznymi i że należy ją traktować jako typową sprawę karną.
Do tragedii doszło w styczniu 2025 roku. Jak opisał portal BBC, mężczyzna otrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności za zamordowanie Annie Heyneman i dodatkowo sześć lat więzienia za próbę zabicia swojego ojca, Henka Heynemana.
Sędzia stwierdził, że wyrok sześciu lat pozbawienia wolności może być jedynie symboliczny, ale stanowi istotne uznanie odrębnej krzywdy, jaką panu Heynemanowi wyrządził jego syn
— czytamy w serwisie.
Zaatakował matkę nożem, potem rzucił się na ojca
W nocy 11 stycznia 2025 r. Daniel Heyneman zaatakował swoją matkę, zadając jej 14 ciosów nożem. Gdy ojciec próbował ją ratować, napastnik zwrócił się przeciwko niemu.
Jak podaje BBC, ciężko ranny Henk Heyneman uciekł do domu sąsiada — boso, z ponad 20 ranami kłutymi. Powiedział, że jego syn „oszalał” i że obawia się, iż jego żona nie żyje.
Po ataku Daniel Heyneman uciekł do oddalonego o około 7 km baru i zadzwonił na pogotowie, twierdząc, że doszło do „kłótni rodzinnej”. Sędzia Tony Hunt określił sprawę jako „przypadek nadzwyczajnej przemocy w rzekomo bezpiecznym domu rodzinnym”.
Problemy mężczyzny ze zdrowiem psychicznym
Sędzia przyznał, że w chwili zdarzenia Heyneman był pijany, jednak nie uwierzył w jego twierdzenia, że niewiele pamięta z tamtej nocy. Uznał również, że skrucha oskarżonego jest szczera, ale stanowi „bardzo małą kroplę w ogromnym morzu potrzeb”.
Podkreślił, że prawnicy musieli zbadać, czy zachowanie mężczyzny można tłumaczyć jego wcześniejszymi problemami psychicznymi — depresją, skłonnościami do samookaleczeń czy skrajną paranoją. Ostatecznie jednak stwierdził, że sprawa nie daje się wyjaśnić zaburzeniami psychiatrycznymi.
Według sędziego działania Heynemana można częściowo tłumaczyć stresem emocjonalnym, ostrym zatruciem alkoholowym i zaburzoną kontrolą impulsów, ale nie usprawiedliwiają one winy.
Po odbyciu sześciu lat za usiłowanie zabójstwa ojca Daniel Heyneman rozpocznie odbywanie kary dożywocia za zamordowanie matki.
BBC/tt
