Brytyjska policja odsunęła od ochrony rodziny królewskiej 23 funkcjonariuszy za niedopełnienie obowiązków służbowych. Jak poinformowano w opublikowanym oświadczeniu przyczyną tej decyzji było m.in. spanie na służbie.
Spali zamiast chronić rodzinę królewską
Rzecznik policji metropolitalnej powiedział, że zakwestionowane zachowanie w miejscu pracy „nie spełnia wysokich standardów oczekiwanych od funkcjonariuszy”; szczególnie tych, którzy piastują obowiązki „na pierwszej linii frontu”.
Najpoważniejszy zarzut, obok zasypiania podczas służby na Zamku Windsor, to pozostawianie posterunków bez nadzoru. W wypadku zdecydowanej większości, bo 21 z 23 ukaranych osób z jednostki ds. ochrony członków rodziny królewskiej i osób specjalnych, sankcja polega na ograniczeniu zakresu obowiązków. W odniesieniu do pozostałych dwóch śledztwo jeszcze trwa i do jego zakończenia nie będą one pełnić służby w rezydencjach królewskich.
Londyńska policja przekazała też, że równolegle toczą się dochodzenia dotyczące ewentualnego zaniedbywania obowiązków służbowych w innych rezydencjach królewskich.
Pałac Buckingham odmówił komentarza
Zamek Windsor, położony na zachód od Londynu, brytyjscy monarchowie wykorzystują zarówno do celów prywatnych, jak i uroczystości państwowych.
Reuters przekazał, że Pałac Buckingham odmówił komentarza w tej sprawie.
olnk/PAP
