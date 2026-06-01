Mieli chronić rodzinę królewską. 23 funkcjonariuszy zwolnionych za spanie na służbie

Pałac Buckingham / autor: Fratria
Brytyjska policja odsunęła od ochrony rodziny królewskiej 23 funkcjonariuszy za niedopełnienie obowiązków służbowych. Jak poinformowano w opublikowanym oświadczeniu przyczyną tej decyzji było m.in. spanie na służbie.

Spali zamiast chronić rodzinę królewską

Rzecznik policji metropolitalnej powiedział, że zakwestionowane zachowanie w miejscu pracy „nie spełnia wysokich standardów oczekiwanych od funkcjonariuszy”; szczególnie tych, którzy piastują obowiązki „na pierwszej linii frontu”.

Najpoważniejszy zarzut, obok zasypiania podczas służby na Zamku Windsor, to pozostawianie posterunków bez nadzoru. W wypadku zdecydowanej większości, bo 21 z 23 ukaranych osób z jednostki ds. ochrony członków rodziny królewskiej i osób specjalnych, sankcja polega na ograniczeniu zakresu obowiązków. W odniesieniu do pozostałych dwóch śledztwo jeszcze trwa i do jego zakończenia nie będą one pełnić służby w rezydencjach królewskich.

Londyńska policja przekazała też, że równolegle toczą się dochodzenia dotyczące ewentualnego zaniedbywania obowiązków służbowych w innych rezydencjach królewskich.

Pałac Buckingham odmówił komentarza

Zamek Windsor, położony na zachód od Londynu, brytyjscy monarchowie wykorzystują zarówno do celów prywatnych, jak i uroczystości państwowych.

Reuters przekazał, że Pałac Buckingham odmówił komentarza w tej sprawie.

olnk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

