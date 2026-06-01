Zbliżają się ataki na Bejrut! Jest zielone światło z USA

Stany Zjednoczone dały Izraelowi zielone światło na rozszerzenie działań w kierunku Bejrutu po załamaniu się nowej inicjatywy dyplomatycznej i nieoficjalnych rozmów między ambasadorem Yechielem Leiterem a wysokimi rangą urzędnikami Białego Domu, poinformował w poniedziałek izraelski portal I24 powołując się na przedstawiciela USA.
Według rozmówcy portalu, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał zarówno z prezydentem Libanu Josephem Aounem, jak i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, próbując wypracować ramy, na mocy których Hezbollah wstrzymałby ataki w zamian za powstrzymanie się Izraela od eskalacji konfliktu w Bejrucie. Zdaniem portalu Aoun próbował przeforsować tę propozycję, ale uważany za sojusznika Hezbollahu Nabih Berri, przewodniczący libańskiego parlamentu, odpowiedział wymijająco, żądając, aby to Izrael najpierw zaprzestał ostrzału, mimo że to Hezbollah rozpoczął obecną rundę działań wojennych 2 marca.
Amerykańskie poparcie
Cierpliwość Waszyngtonu najwyraźniej się wyczerpała - ocenił portal. Amerykański urzędnik stwierdził, że administracja USA nie oczekuje, że Izrael będzie nadal przyjmował ataki na swoich obywateli. Zdaniem USA Hezbollah działa pod przewodnictwem Teheranu, a Iran celowo przedłuża konflikt.
Wypowiedzi urzędnika stanowią jak dotąd najwyraźniejsze amerykańskie poparcie dla dalszych izraelskich działań militarnych - zauważył I24. Natomiast amerykański portal Axios przekazał w oparciu o rozmowy z libańskimi urzędnikami, że Iran naciska na Hezbollah, aby zaostrzył walkę z Izraelem, bo liczy, że dzięki temu uzyska przewagę w rozmowach z USA.
Decyzja Netanjahu
W poniedziałek rano kancelaria premiera Netanjahu poinformowała, że nakazał on skierowanie ataków na „cele terrorystyczne” położone w południowej dzielnicy Bejrutu, Ad-Dahii, uznawanej za bastion wspieranego przez Iran Hezbollahu - poinformowała kancelaria izraelskiego premiera.
W związku z wielokrotnymi naruszeniami zawieszenia broni w Libanie przez organizację terrorystyczną Hezbollah oraz atakami na nasze miasta i obywateli premier Benjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac nakazali armii zaatakowanie celów terrorystycznych w dzielnicy Ad-Dahija w Bejrucie
— przekazała kancelaria w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.
Analitycy zauważają, że obecne trudności, z jakimi borykają się Stany Zjednoczone w negocjacjach z Iranem, ograniczają Izraelowi możliwość podjęcia działań, nim jakiekolwiek przyszłe porozumienie między USA a Iranem potencjalnie ograniczy jego swobodę manewru - odnotował portal I24.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761643-zblizaja-sie-ataki-na-bejrut-jest-zielone-swiatlo-z-usa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.