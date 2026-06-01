Nagranie z francuskim politykiem Karlem Olive, który wdrapuje się na maskę samochodu po zwycięstwie PSG w finale Ligi Mistrzów, stało się viralem w sieci. „Bohaterem” nagrania jest były burmistrz Poissy, miasta położonego 30 km od Paryża. Olive, który jest zagorzałym fanem PSG, tłumaczył się później, że samochodem kierował jego przyjaciel.
Na nagraniu, które zdobyło ogromną popularność w sieci, widzimy jak polityk wchodzi na maskę samochodu. Wszystko to przy aplauzie licznych młodych ludzi, którzy zgromadzili się wokół polityka.
Wielu Francuzów skrytykowało wyczyn Olive. W sieci pojawiły się komentarze osób, które pisały o „hańbie” i dawaniu złego przykładu.
W rozmowie z „Le Parisien” Karl Olive bronił się mówiąc, że pojazd należał do jego przyjaciela, który mu na to pozwolił. Były mer Poissy przekonywał, że jego działanie przyczyniło się do „świątecznego nastroju”.
Francuzi mogą być wściekli na zachowanie polityka w szczególności po tym, jak na ulicach francuskich miast ponownie doszło do zamieszek. W zajściach, do jakich doszło w sobotę wieczorem po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie, w którym PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3, rannych zostało 219 osób, w tym osiem ciężko.
Czytaj także
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761589-francuski-polityk-swietowal-na-masce-samochodu-wideo
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.