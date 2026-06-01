Sąd w Dublinie wydał ostrzeżenie dla użytkowników mediów społecznościowych, którzy publikują informacje mogące ujawnić tożsamość dwóch 16-latków. W ten sposób zaopiekował się nieletnimi oskarżonymi o śmiertelne pobicie Alexa Coughlana. Jednocześnie zapowiedziano działania mające doprowadzić do usunięcia części materiałów zamieszczonych w internecie.
Śledztwo po śmierci mieszkańca Blanchardstown
Sprawa dotyczy śmierci 37-letniego Alexa Coughlana, który został zaatakowany w połowie maja w Blanchardstown pod Dublinem.
37-letni Alex Coughlan doznał poważnych obrażeń w wyniku napaści, do której doszło około godziny 16:20 17 maja na Mill Road. Mężczyzna został znaleziony nieprzytomny i przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Zmarł trzy dni później, 20 maja.
— pisze „Irish Times”.
Krótko po śmierci mężczyzny irlandzka policja, czyli Garda, postawiła zarzuty dwóm 16-letnim chłopcom.
Poważne zarzuty wobec 16-latków
Nastolatkowie, jak donosi dziennik, są oskarżeni o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Coughlana zgodnie z przepisami irlandzkiej ustawy o przestępstwach przeciwko osobie. Prokuratura zarzuca im również rabunek kart bankowych należących do pokrzywdzonego oraz kradzież złotego pierścienia wartego 300 euro.
Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. W ubiegłym tygodniu sąd odmówił im zwolnienia za kaucją, a następnie skierował ich do ośrodka detencyjnego dla nieletnich Oberstown Children Detention Campus.
W ostatnich dniach obaj chłopcy ponownie stanęli przed Sądem dla Nieletnich w Dublinie. Rozprawy odbyły się oddzielnie, a każdemu z oskarżonych towarzyszył rodzic oraz pełnomocnik prawny.
Kolejna rozprawa w czerwcu
Sędzia Susan Fay poinformowała, że prokuratura wciąż nie przekazała ostatecznych wytycznych dotyczących dalszego toku postępowania.
Za pośrednictwem swoich adwokatów nastolatkowie zgodzili się na dalsze pozostawanie w areszcie. Kolejne posiedzenie sądu wyznaczono na 24 czerwca i ma ono odbyć się w formie zdalnej.
Jeden z obrońców, Brian Keenan, ocenił, że sprawa prawdopodobnie trafi ostatecznie przed Centralny Sąd Karny. Podkreślił również konieczność szybkiego uzyskania decyzji prokuratury dotyczącej głównych zarzutów.
Spór o publikacje w mediach społecznościowych
Znaczną część rozprawy poświęcono kwestiom związanym z ochroną tożsamości oskarżonych nieletnich.
Według informacji ujawnionych podczas posiedzenia sądu jeden z oskarżonych jest obywatelem Irlandii, natomiast drugi posiada podwójne obywatelstwo. Nie podano jednak szczegółów dotyczących jego drugiej narodowości ani pochodzenia.
Obrońca jednego z nastolatków alarmował, że w internecie pojawiają się materiały umożliwiające identyfikację jego klienta.
Pojawiły się poważne obawy związane z publikowaniem tożsamości mojego klienta w internecie
— powiedział, cytowany przez Irish Times.
Prawnik zaznaczył, że problem dotyczy użytkowników mediów społecznościowych, a nie tradycyjnych redakcji. Dodał również, że zdjęcie jego klienta zostało opublikowane na wielu platformach internetowych, a policja jest świadoma tych publikacji.
Sędzia przypomina o prawie do anonimowości
Obrona zwróciła uwagę na możliwe naruszenia przepisów irlandzkiej ustawy o dzieciach, które przewidują odpowiedzialność karną za ujawnianie danych pozwalających zidentyfikować nieletnich objętych ochroną sądową.
Sędzia przypomniała, że oskarżeni są osobami niepełnoletnimi, dlatego przysługuje im ustawowe prawo do anonimowości oraz domniemanie niewinności. Ostrzegła również, że zarówno policja, jak i sądy bardzo poważnie traktują przypadki publicznego ujawniania tożsamości dzieci i nastolatków występujących przed wymiarem sprawiedliwości.
SC/Irish Times
