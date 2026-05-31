Szokujący sondaż na Węgrzech! Premier Magyar zagrożony?

Premier Węgier Peter Magyar przemawia na konferencji prasowej po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej von der Leyen w siedzibie Komisji w Brukseli w Belgii / autor: PAP/EPA
Jak wynika z sondażu Instytutu IDEA, Anita Orban, minister spraw zagranicznych Węgier w rządzie Petera Magyara, cieszy się najwyższym wskaźnikiem popularności wśród polityków i razem z kilkoma innymi ministrami wyprzedza w rankingu premiera.

Wskaźnik badanej w maju popularności polityków wśród węgierskiego społeczeństwa wyniósł w przypadku Anity Orban 55 proc. i uplasował ją na pierwszym miejscu rankingu. Dalej znaleźli się inni ministrowie rządu Magyara: minister gospodarki i energetyki Istvan Kapitany (54 proc.) oraz minister transportu i inwestycji David Vitezy (53 proc.).

Premier Magyar uzyskał wynik 52 proc.

Wśród polityków opozycji największą popularnością cieszy się były premier Viktor Orban z 35 procentami.

Choć około połowa respondentów ma pozytywną opinię o ministrach Tiszy premiera Magyara, zdecydowana większość nie przepada za politykami opozycji

— zauważył w analizie badania dziennik „Nepszava”.

62 proc. respondentów ma negatywną opinię o byłym premierze, jednak najbardziej niepopularnym politykiem Fideszu w badaniu jest Janos Lazar, były minister budownictwa i transportu w rządzie Victora Orbana, 67 proc. ankietowanych ma o nim negatywną opinię. Węgrzy zarzucają Lazarowi rasizm, stygmatyzację mniejszości oraz utrwalanie szkodliwych stereotypów. Podczas kampanii wyborczej do parlamentu powiedział min., że skoro na Węgrzech brakuje imigrantów do sprzątania toalet, to powinni to robić węgierscy Romowie.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

