Fala przemocy na niemieckich dworcach. Politycy wskazują winnych

  • Świat
  • opublikowano:
Dworzec kolejowy / autor: Pixabay/UlrichG
Dworzec kolejowy / autor: Pixabay/UlrichG

Niemcy zmagają się z narastającym problemem przemocy na kolei. Liczba brutalnych przestępstw na dworcach i w pociągach osiągnęła rekordowy poziom, a dane służb wywołały debatę o skuteczności działań państwa. Jak podaje „Die Welt”, szczególnie niepokojąca sytuacja panuje na największych dworcach kolejowych kraju.

Lipsk, Dortmund i Berlin na czele niechlubnego rankingu

Jak podaje „Die Welt”, powołując się na dane Policji Federalnej, najwięcej przestępstw z użyciem przemocy w 2025 roku odnotowano na dworcu głównym w Lipsku. Zarejestrowano tam 859 takich zdarzeń. Kolejne miejsca zajęły Dortmund (735 przypadków) oraz Berlin (654).

Rok wcześniej liderem statystyk był Dortmund, przed Monachium i Berlinem. Dane wskazują, że problem nie ogranicza się do pojedynczych lokalizacji, lecz dotyczy największych węzłów komunikacyjnych w całym kraju.

Ponad 27 tys. brutalnych przestępstw

Według informacji Policji Federalnej, cytowanej przez Die Welt w ubiegłym roku na niemieckiej sieci kolejowej odnotowano ponad 27,8 tys. przestępstw z użyciem przemocy. W statystykach znalazło się również ponad 980 przestępstw z użyciem noża oraz ponad 2200 przestępstw seksualnych.

Niepokojące są także dane dotyczące ataków na funkcjonariuszy. W ciągu roku odnotowano 5660 przypadków przemocy wymierzonej w policjantów federalnych.

Z danych przytoczonych przez gazetę wynika ponadto, że podejrzani niebędący obywatelami Niemiec byli proporcjonalnie zdecydowanie częściej identyfikowani jako sprawcy przestępstw z użyciem przemocy, przestępstw z użyciem noża oraz przestępstw seksualnych niż obywatele Niemiec.

Politycy alarmują

Rosnąca liczba przestępstw wywołała reakcję polityków różnych ugrupowań.

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację koalicja rządząca analizuje zmiany w ustawie o Policji Federalnej. Wśród rozważanych rozwiązań znajdują się m.in. rozbudowa systemów monitoringu oraz wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania analizującego nietypowe zachowania i ruch pasażerów.

CDU/CSU i SPD prowadzą także rozmowy na temat szerszego zastosowania inteligentnych systemów kamer, które mogłyby automatycznie wykrywać zagrożenia lub pomagać w poszukiwaniu osób zaginionych.

Spór o przyczyny i rozwiązania

Opozycyjna AfD ocenia sytuację znacznie ostrzej. Martin Hess, zastępca rzecznika partii ds. polityki wewnętrznej, nazwał rozwój wydarzeń „dramatycznym” i stwierdził, że wiele niemieckich dworców stało się „miejscami zagrożenia i ogniskami przestępczości”.

Polityk obarczył odpowiedzialnością za obecną sytuację politykę migracyjną prowadzoną od 2015 roku. Zaapelował jednocześnie o zaostrzenie kar, skuteczniejsze deportacje oraz zwiększenie obecności służb mundurowych.

Innego zdania są Zieloni. Marcel Emmerich, ekspert partii ds. polityki wewnętrznej, zarzucił władzom niewłaściwe wykorzystanie zasobów Policji Federalnej i marnowanie jej potencjału na kontrolach granicznych.

Czytaj także

SC/Die Welt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych