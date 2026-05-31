Tego chce Tusk?! Mrożące krew w żyłach nagranie z migrantami

Europa boryka się z potężnym problemem nielegalnej migracji. Lewicowe rządy brną dalej w tą szaleńczą i zgubną politykę, a społeczeńśtwa krajów Europy Zachodniej zaczynają czuć się obco u siebie. Internet obiegło nagraniem, które ukazuje istotę problemu. Widać na nim hiszpańską granicę z Marokiem, która jest szturmowana przez nielegalnych migrantów.
Tragiczne „Herzlach willkommen”, wypowiedziane ponad dekadę temu przez ówczesną kanclerz Niemiec Angelę Merkel, ma swoje negatywne skutki do dziś. Merkel jednym stwierdzeniem dała zielone światło dla niekontrolowanej i nielegalnej migracji a Afryki i Bliskiego Wschodu.
Od samego początku sprawa jest poważna i niebezpieczna ponieważ w przytłaczającej większości, osobami, które przybywają do Europy, są młodzi mężczyźni w sile wieku. Próżno szukać kobiet, dzieci czy starców.
Zachodnia Europa zatraciła swoją tożsamość, a jej kultura jest agresywnie wypierana przez ludzi, którzy urodzili się i wychowali w kulturze przemocy i niskich instynktów. Dlatego nie może dziwić, że państwa na zachodzie Starego Kontynentu, borykają się z gigantycznym wzrostem przestępczości i zatraceniu poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Odpowiedzialna za taki stan rzeczy europejska lewica chce, żeby Polska przyjęła wątpliwe dobrodziejstwo w postaci lekarzy, pielęgniarek czy inżynierów z czarnego lądu. W czerwcu wchodzi pakt migracyjny, który co prawda został odroczony czasowo, ale tylko do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. W przypadku utrzymania się u władzy ekipy Donalda Tuska, możemy stawiać orzechy przeciwko dolarom, że Polskę zaleje fala agresywnych mężczyzn w wieku poborowym.
Hordy nielegalnych migrantów szturmują granicę
Fala nielegalnych migrantów się nie zatrzymuje. Do Europy dopływają kolejne łodzie przemytników, które są wypchane po brzegi mężczyznami bez dokumentów.
Również niepokojąco i niebezpiecznie jest w hiszpńskiej Ceucie. Miasto leży przy granicy z Marokiem. Pomiędzy państwami znajduje się duży mur, który jest regularnie szturmowany przez nielegalnych migrantów.
Z tamtego miejsca pochodzi nagranie, na którym widać hordy nielegalnych migrantów chcących sforsować zasieki.
W ubiegłym roku przedostało się tamtędy 3800 nielegalnych migrantów. W tym roku ta liczba przekroczyła już 2400 osób.
Na nic lewicowe spiny o lekarzach i inżynierach, którzy płyną do Europy na łodziach. Internet pozwala błyskawicznie prostować zakłamanie i obłudę „demokratów”. Swoimi ideologicznymi szaleństwami chcą sprowadzić na społeczeństwa w Europie strach o zdrowie i życie oraz utratę poczucia bezpieczeństwa.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761564-tego-chce-tusk-mrozace-krew-w-zylach-nagranie-z-migrantami
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.