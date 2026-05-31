W zajściach, do jakich doszło we Francji wczoraj wieczorem po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie, w którym PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3, rannych zostało 219 osób, w tym osiem ciężko - potwierdził minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez.
Czytaj także
Jak wynika z raportu policji, w całej Francji aresztowano 780 uczestników zajść, w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy Paris Saint-Germain także triumfował w tych rozgrywkach, nastąpił wzrost o 32 procent. Natomiast paryska prokuratura poinformowała, że w nocy z soboty na niedzielę w wypadku motocyklowym tragicznie zginął jeden z ich uczestników.
W 2025 roku, po pierwszym zwycięstwie paryskiego klubu w Lidze Mistrzów, aresztowano 592 osoby, w tym 491 w Paryżu. W tym roku - jak ujawnił szef resortu - 57 policjantów i żandarmów zostało rannych.
Po zwycięstwie PSG w finale LM, który odbył się w Budapeszcie, na ulicach Paryża i innych francuskich miast doszło do rozruchów. Napastnicy starli się z policją, w którą rzucano kamieniami i butelkami, podpalono kilka sklepów i samochodów.
„Arena miejskiej partyzantki”
Catherine Lecuyer, burmistrz VIII dzielnicy, gdzie na Polach Elizejskich doszło do zamieszek, zaapelowała w niedzielę o wydanie całkowitego zakazu zgromadzeń na słynnej alei.
W sobotni wieczór Pola Elizejskie i ich okolice przestały być miejscem świętowania, a stały się areną miejskiej partyzantki
— napisano w oświadczeniu biura burmistrza.
Skoro nie da się świętować zwycięstwa bez awantur, jedyną rozsądną odpowiedzią na to jest nowa doktryna czyli… zero zgromadzeń
— oświadczył Nunez.
Lecuyer określiła nocne zajścia jako akty przemocy wobec organów ścigania, atakami na policję, podpaleniami śmietników i samochodów, uszkodzeniami radiowozów i powszechnymi grabieżami.
Jednak pomysł całkowitego zamknięcia Pól Elizejskich Nunez uznał za błędny i dlatego nie zostanie w niedzielę wdrożony.
Uniemożliwienie dostępu do Pól Elizejskich to chybiony pomysł, wymagałoby rozmieszczenia prawie w całym mieście służb, ludzie musieliby się rozproszyć po stolicy
— oświadczył były prefekt paryskiej policji.
Zapewnił, że na Polach Elizejskich nie doszło w sobotę do żadnych aktów wandalizmu. Piłkarze Paris Saint-Germain spodziewani są w niedzielę na Polu Marsowym w VII dzielnicy, gdzie będą świętować razem ze 100 tysiącami kibiców. Po południu zostaną powitani w Pałacu Elizejskim przez prezydenta Emmanuela Macrona, a wieczorem wrócą na swój stadion, Parc des Princes.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761560-oto-skutki-swietowania-wygranej-psg-setki-aresztowanych
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.