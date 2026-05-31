Kto stoi za zdewastowaniem konsulatu RP w Nowym Jorku? Dwa ataki w ciągu 3 dni

Policja w Nowym Jorku, atak na polski konsulat / autor: Fratria/X/@vmmaloney
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku został dwukrotnie zdewastowany w ciągu ostatnich trzech dni. Sprawę bada nowojorska policja, a lokalni politycy stanowczo potępili incydenty i wyrazili solidarność z polską placówką oraz Polonią.

Policja prowadzi śledztwo

Według lokalnych władz do dwóch aktów wandalizmu doszło w odstępie zaledwie kilku dni. Na opublikowanych zdjęciac widać czerwoną farbę rozpyloną wokół jednego z wejść do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Śledztwo w sprawie prowadzi nowojorska policja (NYPD). Dotychczas nie ujawniono informacji o sprawcach ani możliwych motywach ich działania.

Jednoznaczna reakcja nowojorskich radnych

Wspólne oświadczenie wydali przedstawiciele Rady Miasta Nowy Jork. Podkreślili, że ataki na placówkę dyplomatyczną są nie do zaakceptowania i wymagają zdecydowanej reakcji służb.

Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Ameryki, a Polonia wniosła nieoceniony wkład w życie Nowego Jorku. Stanowczo wspieramy Konsulat Generalny, jego pracowników oraz całą społeczność polsko-amerykańską. Te akty są atakiem na instytucję dyplomatyczną i wartości wzajemnego szacunku oraz międzynarodowej przyjaźni

— napisali radni.

Nowojorscy politycy poinformowali również, że pozostają w kontakcie z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz policją.

Zapewnili, że będą wspierać działania mające doprowadzić do ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

SC/abc7ny.com/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

