Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku został dwukrotnie zdewastowany w ciągu ostatnich trzech dni. Sprawę bada nowojorska policja, a lokalni politycy stanowczo potępili incydenty i wyrazili solidarność z polską placówką oraz Polonią.
Policja prowadzi śledztwo
Według lokalnych władz do dwóch aktów wandalizmu doszło w odstępie zaledwie kilku dni. Na opublikowanych zdjęciac widać czerwoną farbę rozpyloną wokół jednego z wejść do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.
Śledztwo w sprawie prowadzi nowojorska policja (NYPD). Dotychczas nie ujawniono informacji o sprawcach ani możliwych motywach ich działania.
Jednoznaczna reakcja nowojorskich radnych
Wspólne oświadczenie wydali przedstawiciele Rady Miasta Nowy Jork. Podkreślili, że ataki na placówkę dyplomatyczną są nie do zaakceptowania i wymagają zdecydowanej reakcji służb.
Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Ameryki, a Polonia wniosła nieoceniony wkład w życie Nowego Jorku. Stanowczo wspieramy Konsulat Generalny, jego pracowników oraz całą społeczność polsko-amerykańską. Te akty są atakiem na instytucję dyplomatyczną i wartości wzajemnego szacunku oraz międzynarodowej przyjaźni
— napisali radni.
Nowojorscy politycy poinformowali również, że pozostają w kontakcie z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz policją.
Zapewnili, że będą wspierać działania mające doprowadzić do ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności.
SC/abc7ny.com/X
