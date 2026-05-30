Niebezpiecznie zachowujący się mężczyzna uzbrojony w dwa noże został zastrzelony przez policjanta w Bobigny pod Paryżem - poinformowała komenda główna policji w stolicy Francji.
Generalny Inspektorat Policji wszczął śledztwo w sprawie napaści z użyciem broni, która zakończyła się śmiercią; bada czy użycie broni palnej przez policjanta było zasadne.
Policja została wezwana do kłótni sąsiedzkiej w Bobigny, gdzie mężczyzna jakoby zranił dwóch sąsiadów.
Po przybyciu na miejsce, po wyjściu z windy, policjanci natknęli się na niebezpiecznie zachowującego się mężczyznę uzbrojonego w dwa noże. Gdy ten rzucił się w kierunku trzech funkcjonariuszy, jeden z nich oddał strzał, trafiając napastnika w brzuch. Pomimo interwencji ratowników medycznych, mężczyzna zmarł w wyniku postrzału.
Prokuratura w Bobigny, z którą skontaktowała się agencja AFP, poinformowała, że Generalny Inspektorat Policji Krajowej (IGPN), czyli „policja w policji”, został powiadomiony o interwencji oraz jej skutkach i wszczął śledztwo w sprawie tego zdarzenia.
kpc/PAP
