Śmiertelny strzał pod Paryżem. Mężczyzna rzucił się na policjantów z nożami

Francuska policja, zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Niebezpiecznie zachowujący się mężczyzna uzbrojony w dwa noże został zastrzelony przez policjanta w Bobigny pod Paryżem - poinformowała komenda główna policji w stolicy Francji.

Generalny Inspektorat Policji wszczął śledztwo w sprawie napaści z użyciem broni, która zakończyła się śmiercią; bada czy użycie broni palnej przez policjanta było zasadne.

Policja została wezwana do kłótni sąsiedzkiej w Bobigny, gdzie mężczyzna jakoby zranił dwóch sąsiadów.

Po przybyciu na miejsce, po wyjściu z windy, policjanci natknęli się na niebezpiecznie zachowującego się mężczyznę uzbrojonego w dwa noże. Gdy ten rzucił się w kierunku trzech funkcjonariuszy, jeden z nich oddał strzał, trafiając napastnika w brzuch. Pomimo interwencji ratowników medycznych, mężczyzna zmarł w wyniku postrzału.

Prokuratura w Bobigny, z którą skontaktowała się agencja AFP, poinformowała, że Generalny Inspektorat Policji Krajowej (IGPN), czyli „policja w policji”, został powiadomiony o interwencji oraz jej skutkach i wszczął śledztwo w sprawie tego zdarzenia.

kpc/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

