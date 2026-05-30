Proukraiński ekspert o Zełenskim i UPA: Głupie i denerwujące

Ceniony ekspert ds. wojskowości, znany ze swojej proukraińskości, nie kryje mocnej, negatywnej oceny tego, co właśnie zrobił Wołodymyr Zełenski! „To głupie i denerwujące, że Ukraina upiera się przy uhonorowaniu Ukraińskiej Powstańczej Armii” - zaznaczył Thomas C. Theiner. „Bądź mądra, Ukraino…” - wskazał w swoim wpisie w serwisie X.
Gloryfikują banderowców!
Wołodymyr Zełenski w środę nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Wywołało to - co nikogo chyba nie dziwi - potężną burzę w Polsce! Pojawiła się już petycja, by odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego - najstarsze, najcenniejsze i najwyższe odznaczenia państwowe RP.
Ekspert: To głupie i denerwujące
Teraz w serwisie X głos zabrał ceniony ekspert do spraw wojskowości Thomas C. Theiner. To były żołnierz włoskiej armii, analityk specjalizujący się w tematach obronności NATO, taktyki artyleryjskiej i wojny rosyjsko-ukraińskiej. Co istotne, jest zdecydowanie proukraiński!
To głupie i denerwujące, że Ukraina upiera się przy uhonorowaniu Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), co raz po raz powoduje niepotrzebne tarcia z Polską
— zaznaczył w swoim wpisie.
Ekspert ds. wojskowości zwrócił uwagę, stosując swego rodzaju porównanie, iż „jest powód, dla którego włoska armia nie wymienia już nagród wojskowych zdobytych przez jednostki i personel walczący na rzecz Francisco Franco w wojnie domowej w Hiszpanii” i nie jest upamiętniany „personel, który otrzymał nagrody od Mussoliniego”.
Jednostki nie są nazywane na cześć faszystowskich prominentów ani bitew w zbrodniczych wojnach (np. wojna etiopska, wojna senusicka itp.). [Jest] Mnóstwo innych bitew i wojskowych bohaterów, po których można nazwać jednostki. Ponad 600 Ukraińców otrzymało pośmiertnie najwyższe odznaczenie, Bohater Ukrainy. Zginęli walcząc z Rosjanami.
Wybierzcie imiona z tych osób dla swoich jednostek – albo nazwijcie jednostki na cześć bitew
— czytamy.
Theiner zasugerował, że Ukraina może wziąć przykład z Włoch, nazywając jednostki na cześć miast, regionów, bitew, miast, czy rzek.
I żadne z ponad 300 nazw jednostek włoskiej armii nie zirytowało sąsiada
— dodał.
Puenta cenionego eksperta jest jednoznaczna.
Bądź mądra, Ukraino. Nazwij jednostki na cześć swoich niedawnych (!) bohaterów!
— napisał Theiner w swoim wpisie w serwisie X, który zilustrował zdjęciem ekshumacji polskich ofiar UPA!
olnk/X
