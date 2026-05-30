Podobnie jak w przypadku Polski po zmianie władzy w 2023 r., tak i w przypadku Węgier po kwietniowych wyborach parlamentarnych, Komisja Europejska uznała, że praworządność została przywrócona i w związku z tym może uwolnić środki dla kraju. Rzecz w tym, że rząd premiera Petera Magyara… Nie zdążył jeszcze wykonać żadnych konkretnych działań w tym zakresie. Uwagę na ten fakt zwrócił węgierski poseł opozycji Balázs Orbán.
Choć rząd koalicji 13 grudnia swoją pracę rozpoczął działaniem, które z praworządnością nie ma nic wspólnego - siłowym przejęciem mediów publicznych i prokuratury, wkroczeniem z policją do Pałacu Prezydenckiego, żeby aresztować posłów, pokazowanymi aresztowaniami księdza i urzędniczek, a w systemie prawa zmieniając de facto niewiele lub nic, już krótko po przejęciu władzy przez Donalda Tuska szefowa KE Ursula von der Leyen ogłosiła, że środki dla Polski będą odblokowane, a w naszym kraju, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zapanowała praworządność.
Pomińmy już fakt, że Komisja Europejska wielokrotnie jeszcze za rządów PiS zapowiadała, że wypłaci Polsce środki przeznaczone na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19, ale niejako zmieniała reguły w trakcie gry, a Donald Tusk w kampanii ogłaszał, że „dzień po zwycięstwie w wyborach pojedzie i odblokuje środki z KPO”. Okazuje się bowiem, że obecny szef polskiego rządu nie jest jedynym cudotwórcą w Europie, który potrafi przywrócić „praworządność” nic w tym kierunku nie robiąc.
Orban: Co dokładnie się zmieniło?
Balázs Orbán, węgierski poseł, do niedawna szef gabinetu byłego premiera Węgier Viktora Orbana, zwrócił uwagę, że po zmianie władzy KE gotowa jest już odblokować Budapesztowi zamrożone środki, a Ursula von der Leyen uznała, że praworządność została przywrócona.
Przypomnijmy, że rząd obecnego premiera Petera Magyara rozpoczął urzędowanie 12 maja bieżącego roku, co oznacza, że ma za sobą dopiero trzy tygodnie pracy.
Według Ursuli von der Leyen na Węgrzech przywrócono praworządność, dzięki czemu Unia Europejska może odblokować środki dla kraju. Istnieje jednak kilka prostych pytań, na które europejska i węgierska opinia publiczna słusznie oczekuje odpowiedzi. Co dokładnie się zmieniło? Jakie istotne reformy praworządności wdrożył nowy rząd? Jakie standardy demokratyczne są obecnie spełniane, a które rzekomo nie były spełniane wcześniej?
— pyta Balázs Orbán na Facebooku.
Jedyną inicjatywą nowego rządu jak dotąd było ograniczenie możliwości powrotu Viktora Orbána na stanowisko premiera, gdyby węgierscy wyborcy ponownie na niego zagłosowali. Jeśli Bruksela uzna to za dowód umacniania demokracji, warto przeprowadzić otwartą debatę na temat standardów, według których faktycznie podejmowane są te decyzje. Jeśli Węgry są teraz nagradzane za polityczną uległość, a nie na podstawie obiektywnych kryteriów prawnych, to coś jest bardzo nie tak
— ocenia poseł węgierskiej opozycji.
Nowy rząd wydaje się gotowy do wypełniania wszystkich ważnych politycznych oczekiwań Brukseli. Wygląda to raczej na polityczną kapitulację niż na współpracę. Chcielibyśmy zobaczyć, jaka jest cena radosnej konferencji prasowej w Brukseli i dzisiejszej pozytywnej decyzji! Sytuacja jest wygląda następująco: patriotyzm i suwerenność narodowa nie znikną. Wierzę, że Węgry również nie opuszczą szeregów suwerennych państw europejskich
— podsumowuje Orban.
Von der Leyen ogłasza odblokowanie środków
Von der Leyen powiedziała, że postępy w reformach związanych z praworządnością i walką z korupcją, jakie poczyniły Węgry po zmianie rządu, pozwalają Komisji na odblokowanie środków zamrożonych wcześniej przez problemy Budapesztu z praworządnością. Szefowa KE zapowiedziała też odmrożenie kolejnych 2,2 mld euro z funduszy spójności, gdy nowy rząd zrealizuje kolejne reformy.
Z wielką radością ogłaszam dzisiaj, że możemy udostępnić Węgrom 10 mld euro, a dzięki postępom w realizacji superkamieni milowych udało nam się również odblokować fundusze spójności o wartości 4,2 mld euro
— powiedziała von der Leyen na wspólnej konferencji prasowej z Magyarem.
Jak podkreśliła, Węgry „wysyłają mocne sygnały, że kraj zmienia kurs”. Dodała, że nowy rząd działa szybko na rzecz reform strukturalnych, w tym wzmocnienia mechanizmów antykorupcyjnych, reformy zamówień publicznych czy zmiany w funkcjonowaniu funduszy powierniczych związanych z uczelniami i instytucjami publicznymi, które wcześniej budziły zastrzeżenia Brukseli.
Uzgodniono solidną strukturę, aby zapewnić, że Węgry zajmą się problemami korupcji i praworządności
— powiedziała.
„Zapewnienie” czy „uzgodnienie” to wciąż nie realizacja, zwłaszcza w przypadku zmian w systemie prawnym danego państwa i kompleksowych reform.
Czytaj także
FB/PAP/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761492-magyar-jak-tusk-przywrocil-praworzadnosc-nic-nie-robiac
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.