Szykuje się gala przed Białym Domem! Szukają chętnych

Pentagon szuka kilkuset chętnych żołnierzy, którzy będą oglądać galę mieszanych sztuk walki (MMA) przed Białym Domem w urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa - napisał „Washington Post”. Według źródeł gazety wojskowi mają spełniać wymogi dotyczące wzrostu i wagi.
W ostatnich dniach ministerstwo wojny (obrony) zwróciło się do żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, zachęcając wojskowych do udziału w wydarzeniu zaplanowanym na 14 czerwca. Żołnierze, którzy zostaną zaproszeni na widownię, mają z własnej kieszeni zapłacić za transport do Waszyngtonu - podał dziennik, powołując się na wewnętrzną komunikację i osoby zaznajomione z tą sprawą. Poszukiwani są przede wszystkim młodsi szeregowi i młodsi oficerowie.
W notatce wewnętrznej rozesłanej do sił powietrznych USA napisano, że żołnierz może zakwalifikować się do udziału w gali, jeśli spełnia „wymóg dotyczący stosunku obwodu talii do wzrostu i aktualny standard sprawności fizycznej”. Żołnierze będą musieli założyć galowe mundury z krótkim rękawem - dodano w notatce.
Jeden z rzeczników Białego Domu Davis Ingle nie zaprzeczył, że trwają poszukiwania żołnierzy, którzy mogliby wziąć udział w tym wydarzeniu. „Będzie to jedno z największych i najbardziej historycznych wydarzeń sportowych w historii, a fakt, że prezydent Trump zorganizuje je w Białym Domu, jest dowodem na realizację jego wizji uczczenia monumentalnej 250. rocznicy powstania Ameryki” – podkreślił w oświadczeniu.
„Washington Post” zaznacza, że UFC cieszy się popularnością wśród amerykańskich wojskowych, a wielu żołnierzy w czynnej służbie, jak i weteranów bierze udział w walkach w klatce.
Przygotowania do gali
Na terenie Białego Domu już od kilku dni trwają przygotowania do gali, która odbędzie się 14 czerwca - w Dniu Flagi USA i w 80. urodziny prezydenta USA. Budowana arena ma pomieścić ok. 4 tys. osób, w dużej części mają być to wojskowi. Trump zapowiedział, że będzie to „najwspanialsze widowisko na świecie”. Organizacja gali UFC przy Białym Domu wywołuje mieszane reakcje.
Składająca się z siedmiu walk gala to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oprócz niej m.in. w sierpniu na ulicach Waszyngtonu mają odbyć się wyścigi samochodowe z serii IndyCar.
Na wydarzenie UFC nie można kupić biletów, jednak ok. 85 tys. fanów ma oglądać widowisko bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu - podał Fox Sports. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.
PAP/mly
