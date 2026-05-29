Nowe fakty w sprawie drona, który uderzył w kraj NATO!

Dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski – poinformował PAP rzecznik dowództwa wojskowego NATO Martin O’Donnell.
Ministerstwo obrony w Bukareszcie poinformowało w piątek rano, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne, mieszkańców bloku ewakuowano. Rumuńskie siły zbrojne poderwały dwa myśliwce F-16 i śmigłowiec.
Tymczasem pragnące zachować anonimowość wysokie rangą źródło w Sojuszu przekazało również PAP, że NATO wykryło i śledziło rosyjskiego drona, jednak wszedł on w rumuńską przestrzeń powietrzną zaledwie kilka minut przed uderzeniem w budynek mieszkalny w Gałaczu.
Aby lepiej to zobrazować: mówimy o obiekcie poruszającym się z prędkością blisko 200 km/h nad obszarem zamieszkanym, mniej niż 15 km od granicy. Niemniej jednak analizujemy obecnie, co jeszcze można zrobić, aby zoptymalizować rumuńską i NATO-wską sieć sensorów oraz środków rażenia w celu bezpiecznej neutralizacji takich zagrożeń
— powiedział wysoki rangą przedstawiciel wojskowej części NATO.
Dodał, że jednym ze sposobów jest włączenie systemu przeciwdronowego MEROPS w Rumunii pod dowodzenie i kontrolę NATO, nad czym Sojusz współpracuje z Bukaresztem.
Innym rozwiązaniem jest dalsze pozyskiwanie przez Rumunię i innych sojuszników nowych zdolności w ramach Inicjatywy Odstraszania Wschodniej Flanki, która integruje rozpoznanie, proces decyzyjny oraz precyzyjne środki rażenia w odporną, wielowarstwową koncepcję obronną. (…) W przyszłym miesiącu sojusznicy będą mieli również okazję podczas konferencji dotyczącej zdolności w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) wskazać dodatkowe siły i zdolności obronne dla operacji Eastern Sentry (Wschodnia Straż), czego wymagają prowadzone przez Rosję dalsze lekkomyślne działania
— przekazał.
Kwatera Główna Sojuszniczych Sił w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) mieści się w Mons w Belgii.
Solidarność z Rumunią i potępienie dla Rosji wyrazili m.in. przedstawiciele UE, w tym Polski i NATO.
Gałacz jest położony ok. 20 km od granicy z Ukrainą. O tym, że bezzałogowiec, który uderzył w rumuński blok, był rosyjską konstrukcją poinformowało też dowództwo sił NATO w Europie.
To najpoważniejszy taki incydent na terytorium Rumunii od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę
— zaalarmował prezydent Nicusor Dan. Podkreślił, że to Rosja ponosi pełną odpowiedzialność. Nie zgadzamy się na przenoszenie na Rumunów wojny prowadzonej przez Rosję przeciw Ukrainie - zaznaczył rumuński prezydent.
Fragmenty rosyjskich dronów w Rumunii
W ciągu czterech lat rosyjskiej inwazji fragmenty dronów spadały na terytorium Rumunii 47 razy, z czego 12 razy w tym roku - napisał portal BBC, powołując się na rumuńskie ministerstwo obrony. W piątkowym incydencie po raz pierwszy obywatele rumuńscy zostali ranni.
Rumuńskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora w Bukareszcie, zarzucając Moskwie „poważną i nieodpowiedzialną eskalację”. Po południu Dan poinformował o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Konstancy i wydaleniu kierującego placówką konsula generalnego Andrieja Kosilina.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z Danem, a „lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich”. Zapowiedział dalsze wzmacnianie zdolności odstraszania i obrony, w tym przed atakami dronów.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uznała, że wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest „przekroczeniem kolejnej granicy”. Podkreśliła, że UE jest „zjednoczona w zwiększeniu presji na Rosję” i wzmocnieniu zdolności obronnych, w szczególności wzdłuż wschodniej granicy.
Czytaj także
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761479-nowe-fakty-w-sprawie-drona-ktory-uderzyl-w-kraj-nato
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.