Magyar pod znakiem tęczy. "Nie pojawiły się podstawy do zakazu"

Peter Magyar i Ursula von der Leyen przed spotkaniem w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli w Belgii / autor: PAP/EPA
W trakcie procesu zgłoszenia marszu Pride 2026 oraz późniejszych osobistych konsultacji z organizatorami nie pojawiły się podstawy do zakazania zgromadzenia” - przekazała węgierska policja w komunikacie dla agencji AFP. Oznacza to, że w tym roku w Budapeszcie, pod rządami nowego premiera Petera Magyara, przejdzie marsz LGBT.

W marcu ubiegłego roku na Węgrzech uchwalono nowe prawo, które zakazuje organizacji i uczestnictwa w paradach równości. Nowe przepisy umożliwiają także policji korzystanie z kamer z systemem rozpoznawania twarzy pozwalających na identyfikowanie uczestników tego typu zgromadzeń.

Również w zeszłym roku ówczesne władze nie wyraziły zgody na organizację marszu równości w Budapeszcie. Wydarzenie odbyło się i tak. Na czerwiec tego roku przewidziano kolejną edycję wydarzenia.

Nowy premier Węgier, Peter Magyar, regularnie deklaruje poparcie dla równości i wolności zgromadzeń, jednak nie odniósł się jednoznacznie do samego marszu ani nie wycofał ograniczeń dotyczących praw osób LGBT wprowadzonych za rządów Viktora Orbana.

Organizatorzy formalnie zgłosili zamiar organizacji marszu 27 czerwca.

Policja poinformowała również o wydaniu decyzji regulujących trzy kontrmanifestacje, które mają zostać oddzielone od uczestników marszu.

xyz/AFP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

