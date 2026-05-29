Wyspy Galapagos u wybrzeży Ekwadoru są domem dla ponad tysiąca gatunków roślin i zwierząt, których nie spotyka się nigdzie indziej na Ziemi – takich jak legwany morskie i żółwie olbrzymie. Teraz naukowcy z Charles Darwin Foundation odkryli tam nowy maleńki gatunek niebieskawej ośmiornicy, która rozmiarem przypomina piłkę golfową.
To urocze maleństwo zostało po raz pierwszy zauważone przez naukowców u wybrzeży Wysp Galapagos już w 2015 roku, jednak dopiero teraz nadano mu oficjalną nazwę – microeledone galapagensis – w artykule opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Zootaxa”.
Wyspy Galapagos to miejsce, w którym Karol Darwin dokonał swoich słynnych odkryć dotyczących teorii ewolucji. Są one dobrze znane jako siedlisko wielu dziwnych i niezwykłych stworzeń, a nowo odkryta ośmiornica zdecydowanie wpisuje się w tę kategorię.
Błękitny mięczak mieści się w dłoni
Ośmiornica ta jest niebieska, co jest kolorem niezwykle rzadkim w naturze. Nie posiada także długich kończyn czy woreczka z atramentem, które większość ludzi kojarzy właśnie z ośmiornicami. Nietypowy jest także jej rozmiar, mięczak mieści się w dłoni.
Nowy gatunek ośmiornicy, żyje na głębokości 5800 stóp w oceanie w pobliżu Isla Darwin. Naukowcy twierdzą, że odkrycie to jest szczególnie zaskakujące, ponieważ pokrewne gatunki są zazwyczaj znacznie większe i zwykle występują w lodowatych wodach wokół Antarktydy.
BBC/Charles Darwin Foundation/tt
