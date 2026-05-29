Imponujące odkrycie naukowców na Galapagos! Nowy gatunek błękitnej ośmiornicy... mieści się w dłoni

Microeledone galapagensis / autor: Charles Darwin Foundation

Wyspy Galapagos u wybrzeży Ekwadoru są domem dla ponad tysiąca gatunków roślin i zwierząt, których nie spotyka się nigdzie indziej na Ziemi – takich jak legwany morskie i żółwie olbrzymie. Teraz naukowcy z Charles Darwin Foundation odkryli tam nowy maleńki gatunek niebieskawej ośmiornicy, która rozmiarem przypomina piłkę golfową.

To urocze maleństwo zostało po raz pierwszy zauważone przez naukowców u wybrzeży Wysp Galapagos już w 2015 roku, jednak dopiero teraz nadano mu oficjalną nazwę – microeledone galapagensis – w artykule opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Zootaxa”.

Wyspy Galapagos to miejsce, w którym Karol Darwin dokonał swoich słynnych odkryć dotyczących teorii ewolucji. Są one dobrze znane jako siedlisko wielu dziwnych i niezwykłych stworzeń, a nowo odkryta ośmiornica zdecydowanie wpisuje się w tę kategorię.

Błękitny mięczak mieści się w dłoni

Ośmiornica ta jest niebieska, co jest kolorem niezwykle rzadkim w naturze. Nie posiada także długich kończyn czy woreczka z atramentem, które większość ludzi kojarzy właśnie z ośmiornicami. Nietypowy jest także jej rozmiar, mięczak mieści się w dłoni.

Nowy gatunek ośmiornicy, żyje na głębokości 5800 stóp w oceanie w pobliżu Isla Darwin. Naukowcy twierdzą, że odkrycie to jest szczególnie zaskakujące, ponieważ pokrewne gatunki są zazwyczaj znacznie większe i zwykle występują w lodowatych wodach wokół Antarktydy.

BBC/Charles Darwin Foundation/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

