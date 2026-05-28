Izrael zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w związku z planem wpisania Izraela na „czarną listę”, obejmującą podmioty odpowiedzialne za przestępstwa seksualne — podały media. Wcześniej o zamrożeniu kontaktów informował ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon.
Portal izraelskiej telewizji i24 News przekazał w czwartek, że według przedstawicieli władz Izraela decyzja o zawieszeniu kontaktów z biurem Guterresa została podjęta po „miesiącach kontaktów między izraelską delegacją w ONZ a przedstawicielami Narodów Zjednoczonych”, podczas których Izrael dostarczał dokumenty i wyjaśnienia dotyczące zarzutów stosowania przemocy seksualnej podczas konfliktu zbrojnego.
Dziennik „Jerusalem Post” podał, że informację o planach ONZ otrzymał na wyłączność w środę w nocy. Przypomniał, że na czarnej liście Narodów Zjednoczonych, obejmującej winnych przemocy seksualnej, Hamas widnieje od sierpnia 2025 roku.
Wcześniej ambasador Danon oznajmił w nagraniu wideo zamieszczonym na platformie X: „skończyliśmy już z tym sekretarzem generalnym”.
Wyjaśnił, że placówka zawiesza stosunki z sekretarzem generalnym ONZ w związku z planem wpisania państwa żydowskiego na „czarną listę” organizacji.
Informacja o umieszczeniu Izraela na liście na razie nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej — podaje agencja AFP. Według portalu Times of Israel nastąpi to jeszcze w czwartek lub w piątek.
ONZ dodał Izrael do czarnej listy sprawców przestępstw seksualnych podczas konfliktów (…). Zrównanie demokratycznego państwa izraelskiego z terrorystami z Hamasu to najnowszy akt podłości. Izrael chroni swych obywateli, podczas gdy Hamas dopuszcza się masakr, gwałtów i porwań
— powiedział Danon w nagraniu.
Misja dyplomatyczna Izraela przy ONZ wyjaśniła, że to zerwanie stosunków z sekretarzem generalnym ONZ oznacza w praktyce „zamrożenie” jej kontaktów z biurem Guterresa aż do końca jego mandatu, czyli 31 grudnia 2026 roku.
Ambasador wyjaśniał nieco później w telefonicznym wywiadzie dla Times of Israel, że rząd izraelski nie otrzymał od ONZ „konkretnych skarg”, na które mógłby udzielić odpowiedzi.
To posunięcie ma charakter polityczny
— dodał.
Guterres ostrzegł Izrael w ubiegłym roku, że grozi mu umieszczenie na liście państw odpowiedzialnych za przestępstwa seksualne podczas konfliktów zbrojnych i poinformował, jakie kroki muszą podjąć władze kraju, by uniknąć takiej sankcji; obejmowały one m.in. podejmowanie śledztw po złożeniu „wiarygodnych skarg” na akty przemocy seksualnej i zagwarantowanie przedstawicielom ONZ pełnego dostępu w celu monitorowania sytuacji i udzielania pomocy humanitarnej — przekazał portal.
Times of Israel wyjaśnił też, że zarzuty ONZ dotyczą wielu przypadków stosowania przemocy seksualnej wobec uwięzionych w Izraelu bojowników Hamasu.
Danon twierdzi, że Izrael zrobił wszystko, co w jego mocy, by zastosować się do żądań ONZ, a on sam spotykał się z przedstawicielką Guterresa ds. przemocy seksualnej w konfliktach — Pramilą Patten.
Grupa izraelskich żołnierzy została aresztowana, gdy nagrania z kamer przemysłowych z dużym prawdopodobieństwem udowodniły zarzuty stawiane przez media — oparte na informacjach dostarczanych przez izraelskich urzędników i Palestyńczyków — dotyczące przemocy seksualnej wobec palestyńskiego więźnia w bazie wojskowej Sde Teiman, na pustyni Negew — przypomina Times of Israel.
Dziennik „Haarec” przypomniał, że mimo stwierdzonych przez lekarza dowodów na znęcanie się żołnierzy nad więźniem w Sde Teiman, dochodzenie w ich sprawie nie zostało dokończone, zarzuty oddalono, a podejrzani zostali przywróceni do czynnej służby.
W czerwcu 2024 roku ONZ umieściła Izrael, wraz z Hamasem, na „liście wstydu” obejmującej podmioty odpowiedzialne za łamanie praw dzieci w konfliktach zbrojnych. Izraelski premier Benjamin Netanjahu powiedział wówczas: - ONZ umieściła się dzisiaj sama na czarnej liście historii, dołączając do zwolenników morderców Hamasu.
W marcu tego samego roku izraelski minister spraw zagranicznych Israel Katz oświadczył, że pod rządami Guterresa ONZ stała się „organizacją antysemicką i antyizraelską”, która „pobudza terroryzm”, a w październiku 2023 roku Izrael wezwał sekretarza generalnego do złożenia rezygnacji, ponieważ powiedział on na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że „atak Hamasu nie wydarzył się w próżni”.
kk/PAP
