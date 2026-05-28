Ministerstwo spraw zagranicznych Finlandii wezwało ambasadora Rosji Pawła Kuzniecowa i zażądało wyjaśnień w sprawie podejrzenia naruszenia fińskiej przestrzeni niedaleko Helsinek przez „rosyjski wojskowy statek powietrzny” .
Do incydentu doszło w środę na wysokości półwyspu Porkkala, około 40 km na południowy zachód od Helsinek. Fińskie siły powietrzne w odpowiedzi wykonały „lot operacyjny”.
Nie podano szczegółów, jaki typ „wojskowego statku powietrznego” jest podejrzewany o naruszenie przestrzeni. Może to być myśliwiec, bombowiec, samolot transportowy, śmigłowiec, jak również bezzałogowiec.
Wrażliwy punkt
Obszar w pobliżu półwyspu Porkkala jest uznawany za wrażliwy z punktu widzenia bezpieczeństwa ze względu na to, że znajduje się niedaleko Helsinek i że jest tam baza fińskiej marynarki wojennej.
W przeszłości w latach 1944-1956 funkcjonowała tam również radziecka baza morska. Półwysep Porkkala położony jest również w pobliżu korytarza powietrznego, którym często rosyjskie samoloty wykonują przeloty nad Zatoką Fińską między Petersburgiem a Obwodem Królewieckim.
Adrian Siwek/PAP
