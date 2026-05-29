Mężczyzna, oskarżony o zgwałcenie, a następnie zamordowanie swojej żony, zainscenizował zdarzenia tak, by wszystko wskazywało na samobójstwo. Zadzwonił on na numer alarmowy i zgłosił, że: „Nie może obudzić swojej żony”. Proces jest w toku.
Sprawę brutalnego morderstwa opisała brytyjska gazeta Daily Mail.
55-letni Michael Thompson udusił 43-letnią Kimberley, a następnie położył obok niej puste opakowania po tabletkach i butelki po alkoholu, aby zasugerować, że popełniła samobójstwo
— czytamy na łamach gazety.
„Nie mogę obudzić mojej żony”
Wczoraj w sądzie odtworzono nagranie rozmowy telefonicznej Thompsona z operatorką numeru alarmowego 999, w której twierdził, że znalazł swoją żonę Kim w łóżku i nie mógł jej dobudzić.
Mężczyzna powiedział do operatorki:
Nie mogę obudzić mojej żony. Potrzebuję karetki, natychmiast. Nie wiem, co się stało. Właśnie zszedłem na dół i zobaczyłem ją w łóżku z tabletkami i wódką. Potrzebuję pomocy. […]
Para była w trakcie rozwodu
Na rozprawie prokurator stwierdziła, że Kim była już martwa, gdy w ub.r. nawiązano 10-minutową rozmowę telefoniczną.
Dodała, że oskarżony „zainscenizował sytuację” – wysyłając do siebie SMS-a z telefonu ofiary, sugerującego, że chciała uprawiać seks, a następnie przenosząc butelki ginu i wódki oraz opakowania jednego z lekarstw do jej sypialni na parterze.
Ponadto ławnicy dowiedzieli się również, że para była w trakcie rozwodu, ale nadal mieszkała pod jednym dachem, śpiąc w oddzielnych sypialniach.
Sekcja zwłok kobiety
Sekcja zwłok nie wykazała obecności alkoholu, a jedynie niskie stężenia kofeiny, paracetamolu i kodeiny – składników preparatu, który miała wziąć kobieta. Patolog ocenił, że została ona uduszona i zmarła z powodu zewnętrznej niedrożności dróg oddechowych.
Kimberley miała też opowiadać znajomym o „przemocy fizycznej i emocjonalnej oraz kontrolującym zachowaniu pana Thompsona”.
Mężczyzna zaprzecza zarzutom gwałtu, morderstwa oraz kolejnym zarzutom, które mają związek z utrudnianiem śledztwa.
Proces jest w toku.
Daily Mail/tt
