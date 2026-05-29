Udusił żonę i upozorował samobójstwo? Wstrząsające szczegóły procesu 55-latka

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Mężczyzna, oskarżony o zgwałcenie, a następnie zamordowanie swojej żony, zainscenizował zdarzenia tak, by wszystko wskazywało na samobójstwo. Zadzwonił on na numer alarmowy i zgłosił, że: „Nie może obudzić swojej żony”. Proces jest w toku.

Sprawę brutalnego morderstwa opisała brytyjska gazeta Daily Mail.

55-letni Michael Thompson udusił 43-letnią Kimberley, a następnie położył obok niej puste opakowania po tabletkach i butelki po alkoholu, aby zasugerować, że popełniła samobójstwo

— czytamy na łamach gazety.

Nie mogę obudzić mojej żony”

Wczoraj w sądzie odtworzono nagranie rozmowy telefonicznej Thompsona z operatorką numeru alarmowego 999, w której twierdził, że znalazł swoją żonę Kim w łóżku i nie mógł jej dobudzić.

Mężczyzna powiedział do operatorki:

Nie mogę obudzić mojej żony. Potrzebuję karetki, natychmiast. Nie wiem, co się stało. Właśnie zszedłem na dół i zobaczyłem ją w łóżku z tabletkami i wódką. Potrzebuję pomocy. […]

Para była w trakcie rozwodu

Na rozprawie prokurator stwierdziła, że Kim była już martwa, gdy w ub.r. nawiązano 10-minutową rozmowę telefoniczną.

Dodała, że oskarżony „zainscenizował sytuację” – wysyłając do siebie SMS-a z telefonu ofiary, sugerującego, że chciała uprawiać seks, a następnie przenosząc butelki ginu i wódki oraz opakowania jednego z lekarstw do jej sypialni na parterze.

Ponadto ławnicy dowiedzieli się również, że para była w trakcie rozwodu, ale nadal mieszkała pod jednym dachem, śpiąc w oddzielnych sypialniach.

Sekcja zwłok kobiety

Sekcja zwłok nie wykazała obecności alkoholu, a jedynie niskie stężenia kofeiny, paracetamolu i kodeiny – składników preparatu, który miała wziąć kobieta. Patolog ocenił, że została ona uduszona i zmarła z powodu zewnętrznej niedrożności dróg oddechowych.

Kimberley miała też opowiadać znajomym o „przemocy fizycznej i emocjonalnej oraz kontrolującym zachowaniu pana Thompsona”.

Mężczyzna zaprzecza zarzutom gwałtu, morderstwa oraz kolejnym zarzutom, które mają związek z utrudnianiem śledztwa.

Proces jest w toku.

Czytaj także

Daily Mail/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych