Szokujące ustalenia ws. śmierci Matthew Perry’ego. Sąd zadecydował

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Triggermouse
Sąd federalny w Los Angeles skazał byłego asystenta aktora Matthew Perry’ego, znanego z serialu „Przyjaciele”, na trzy lata i pięć miesięcy więzienia za udział w procederze mającym na celu dystrybucję ketaminy, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci aktora – podał „Los Angeles Times”.

Perry zmarł 28 października 2023 roku w wieku 54 lat. Kenneth Iwamasa, który pracował dla niego od około 1992 roku, przyznał się do winy w sierpniu 2024 roku.

Według prokuratorów tylko w październiku 2023 roku asystent zdobył dla Perry’ego ponad 70 fiolek ketaminy. Podawał mu od sześciu do ośmiu zastrzyków dziennie mimo że wcześniej dwukrotnie znalazł aktora nieprzytomnego.

W dniu śmierci gwiazdora, 28 października 2023 roku, Iwamasa wstrzyknął mu ketaminę rano, w południe, a następnie – na wyraźne żądanie aktora – podał kolejną dużą dawkę, gdy ten znajdował się w jacuzzi. Po powrocie z zakupów asystent zastał Perry’ego martwego, z twarzą zanurzoną w wodzie.

Lekkomyślne postępowanie Iwamasy

Sędzia Sherilyn Peace Garnett określiła postępowanie Iwamasy jako lekkomyślne. Prokuratorzy podkreślili, że choć oskarżony podjął współpracę ze śledczymi, to początkowo zataił przed policją fakt podawania zastrzyków aktorowi i niszczył dowody.

Wnosząc o łagodną karę dla swojego klienta, obrona argumentowała, że Perry sam domagał się podania mu substancji, a Iwamasa był za mało stanowczy, by odmówić swojemu szefowi. Sędzia odrzuciła te argumenty, wskazując na brak woli, a nie możliwości odmowy.

Jak podkreśla dziennik „Los Angeles Times”, matka aktora Suzanne Morrison w liście do sądu zarzuciła Iwamasie, że sprzeniewierzył się zobowiązaniu do ochrony jej syna, a menedżerka aktora Lisa asystenta „potworem”. Skazany przeprosił rodzinę Perry’ego.

W październiku 2024 roku za udział w tym samym procederze na dwa lata więzienia został skazany Erik Fleming, były doradca ds. uzależnień, który pośredniczył w dostarczaniu narkotyków aktorowi.

PAP/tt

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

