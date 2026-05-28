Debata Biden-Trump. Była pierwsza dama wspomina: "Byłam śmiertelnie tym przerażona"

Była pierwsza dama USA Jill Biden powiedziała, że była wystraszona występem swojego męża, prezydenta Joe Bidena, podczas debaty prezydenckiej z Donaldem Trumpem w 2024 roku i myślała, że miał on udar - poinformowała stacja CBS News.

Byłam wystraszona, bo nigdy wcześniej ani później nie widziałam Joe’a w takim stanie. Nigdy

— powiedziała Jill Biden w wywiadzie dla CBS News.

Nie wiem, co się stało. Gdy to oglądałam, pomyślałam: o Boże, ma udar. Byłam śmiertelnie tym przerażona

— dodała.

Odniosła się do debaty Bidena z Donaldem Trumpem w 2024 r. w Atlancie. Biden - jak sam przyznawał - wypadł słabo, mówił cicho i niewyraźnie, plątał się, a czasami wydawał się zagubiony. Debata poskutkowała ogłoszeniem przez Bidena wycofania się z walki o reelekcję.

81-letni wówczas Biden chciał w czasie debaty uspokoić obawy dużej części wyborców na temat swojego wieku, lecz efekt był przeciwny do zamierzonego. Kandydatką Demokratów została wiceprezydentka Kamala Harris, która przegrała z Trumpem w wyborach prezydenckich.

Były prezydent podkreślał, że niepowodzenie podczas debaty było skutkiem zmęczenia.

Zdecydowałem, by kilka razy polatać po świecie tuż przed debatą (…) Nie posłuchałem mojego zespołu i później prawie zasnąłem na scenie

— relacjonował.

W ubiegłym roku Hunter Biden, syn byłego prezydenta USA, tłumaczył z kolei, że jego ojcu źle poszło podczas debaty bo dostał tabletkę nasenną.

kk/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

