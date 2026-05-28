Była pierwsza dama USA Jill Biden powiedziała, że była wystraszona występem swojego męża, prezydenta Joe Bidena, podczas debaty prezydenckiej z Donaldem Trumpem w 2024 roku i myślała, że miał on udar - poinformowała stacja CBS News.
Byłam wystraszona, bo nigdy wcześniej ani później nie widziałam Joe’a w takim stanie. Nigdy
— powiedziała Jill Biden w wywiadzie dla CBS News.
Nie wiem, co się stało. Gdy to oglądałam, pomyślałam: o Boże, ma udar. Byłam śmiertelnie tym przerażona
— dodała.
Odniosła się do debaty Bidena z Donaldem Trumpem w 2024 r. w Atlancie. Biden - jak sam przyznawał - wypadł słabo, mówił cicho i niewyraźnie, plątał się, a czasami wydawał się zagubiony. Debata poskutkowała ogłoszeniem przez Bidena wycofania się z walki o reelekcję.
81-letni wówczas Biden chciał w czasie debaty uspokoić obawy dużej części wyborców na temat swojego wieku, lecz efekt był przeciwny do zamierzonego. Kandydatką Demokratów została wiceprezydentka Kamala Harris, która przegrała z Trumpem w wyborach prezydenckich.
Były prezydent podkreślał, że niepowodzenie podczas debaty było skutkiem zmęczenia.
Zdecydowałem, by kilka razy polatać po świecie tuż przed debatą (…) Nie posłuchałem mojego zespołu i później prawie zasnąłem na scenie
— relacjonował.
W ubiegłym roku Hunter Biden, syn byłego prezydenta USA, tłumaczył z kolei, że jego ojcu źle poszło podczas debaty bo dostał tabletkę nasenną.
kk/PAP
