RELACJA. 90. dzień wojny z Iranem. Think tank: kilka lat zajmie odbudowa zapasów uzbrojenia wykorzystanego przeciwko Iranowi

Teheran / autor: PAP/EPA
Trwa 90. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Czwartek, 28 maja 2026 r.

06:30. Think tank: kilka lat zajmie odbudowa zapasów uzbrojenia wykorzystanego przeciwko Iranowi

Odbudowa zapasów kluczowych systemów uzbrojenia, wykorzystanych przez siły USA podczas wojny z Iranem, zajmie amerykańskim firmom zbrojeniowym co najmniej trzy lata - wynika z analizy waszyngtońskiego think tanku CSIS.

Chodzi o pociski manewrujące Tomahawk, służące do atakowania celów w głębi terytorium przeciwnika, oraz pociski przechwytujące Patriot i THAAD, wykorzystywane do obrony przed nadlatującymi rakietami i dronami - podała agencja AP, omawiając raport ośrodka.

Stany Zjednoczone mają wystarczające zapasy amunicji na każdy możliwy scenariusz w wojnie z Iranem, jednak uszczuplenie tych zapasów stworzyło okno zwiększonej podatności w przypadku potencjalnego konfliktu w regionie Indo-Pacyfiku

— ocenili eksperci.

Analitycy podkreślili, że problemem nie są kwestie finansowe, lecz czas potrzebny na odbudowę uszczuplonych zapasów. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz wytwarzanie tych złożonych systemów wymaga czasu” – stwierdzono w raporcie.

Prezydent Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth wywierają presję na firmy zbrojeniowe, aby przyspieszyły produkcję amunicji. W ubiegłym miesiącu Hegseth powiedział parlamentarzystom, że wydatki wojskowe za rządów Trumpa pomogą producentom podwoić, a nawet potroić moce produkcyjne.

red/PAP/X/media

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

