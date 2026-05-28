Trwa 90. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Czwartek, 28 maja 2026 r.
06:30. Think tank: kilka lat zajmie odbudowa zapasów uzbrojenia wykorzystanego przeciwko Iranowi
Odbudowa zapasów kluczowych systemów uzbrojenia, wykorzystanych przez siły USA podczas wojny z Iranem, zajmie amerykańskim firmom zbrojeniowym co najmniej trzy lata - wynika z analizy waszyngtońskiego think tanku CSIS.
Chodzi o pociski manewrujące Tomahawk, służące do atakowania celów w głębi terytorium przeciwnika, oraz pociski przechwytujące Patriot i THAAD, wykorzystywane do obrony przed nadlatującymi rakietami i dronami - podała agencja AP, omawiając raport ośrodka.
Stany Zjednoczone mają wystarczające zapasy amunicji na każdy możliwy scenariusz w wojnie z Iranem, jednak uszczuplenie tych zapasów stworzyło okno zwiększonej podatności w przypadku potencjalnego konfliktu w regionie Indo-Pacyfiku
— ocenili eksperci.
Analitycy podkreślili, że problemem nie są kwestie finansowe, lecz czas potrzebny na odbudowę uszczuplonych zapasów. „Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz wytwarzanie tych złożonych systemów wymaga czasu” – stwierdzono w raporcie.
Prezydent Donald Trump i szef Pentagonu Pete Hegseth wywierają presję na firmy zbrojeniowe, aby przyspieszyły produkcję amunicji. W ubiegłym miesiącu Hegseth powiedział parlamentarzystom, że wydatki wojskowe za rządów Trumpa pomogą producentom podwoić, a nawet potroić moce produkcyjne.
red/PAP/X/media
