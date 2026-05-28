RELACJA. 1555. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski wysłał list do Trumpa

Na zdj. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Kijowie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską / autor: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT
Trwa 1555. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 28 maja 2026 r.

06:30. Media: Zełenski wysłał list do Trumpa w sprawie poważnych braków w obronie przeciwlotniczej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, a w szczególności środków przeciwdziałania rakietom balistycznym – podał portal Kyiv Independent.

W imieniu narodu ukraińskiego z szacunkiem zwracam się do prezydenta i Kongresu Stanów Zjednoczonych o nieprzerwane udzielanie nam wsparcia

— czytamy w liście, z którym zapoznał się Kyiv Independent.

Proszę również o pomoc w zapewnieniu nam tych niezbędnych środków ochrony przed rosyjskim terrorem – rakiet Patriot PAC-3 i dodatkowych systemów – aby powstrzymać rosyjskie rakiety balistyczne i inne ataki rakietowe ze strony Rosji

— poinformowano.

Portal napisał, że Zełenski zwrócił się do Trumpa w związku z nasileniem intensywnych ataków powietrznych oraz groźbami ze strony Rosji dotyczącymi nowej fali dalekosiężnych uderzeń na Kijów, w szczególności na obiekty, które Moskwa określa mianem „centrów decyzyjnych” Ukrainy.

W kwestii obrony przeciwlotniczej przed rakietami polegamy na naszych sojusznikach. Jeśli chodzi o ochronę przed rakietami balistycznymi, polegamy niemal wyłącznie na Stanach Zjednoczonych

— czytamy w liście.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn potwierdził, że Zełenski wysłał do Trumpa i Kongresu USA pismo dotyczące braków w środkach obrony przeciwlotniczej. „To prawda, do prezydenta USA i Kongresu – są tam dwaj adresaci” – napisał Łytwyn dziennikarzom w komunikatorze WhatsApp.

W publikacji Kyiv Independent zaznaczono, że ukraińscy urzędnicy obawiają się, iż ograniczone zapasy systemów przechwytujących Patriot oraz innych systemów dostarczonych przez Zachód mogą okazać się niewystarczające, by przeciwdziałać bombardowaniom.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

