Trwa 1555. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 28 maja 2026 r.
06:30. Media: Zełenski wysłał list do Trumpa w sprawie poważnych braków w obronie przeciwlotniczej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, a w szczególności środków przeciwdziałania rakietom balistycznym – podał portal Kyiv Independent.
W imieniu narodu ukraińskiego z szacunkiem zwracam się do prezydenta i Kongresu Stanów Zjednoczonych o nieprzerwane udzielanie nam wsparcia
— czytamy w liście, z którym zapoznał się Kyiv Independent.
Proszę również o pomoc w zapewnieniu nam tych niezbędnych środków ochrony przed rosyjskim terrorem – rakiet Patriot PAC-3 i dodatkowych systemów – aby powstrzymać rosyjskie rakiety balistyczne i inne ataki rakietowe ze strony Rosji
— poinformowano.
Portal napisał, że Zełenski zwrócił się do Trumpa w związku z nasileniem intensywnych ataków powietrznych oraz groźbami ze strony Rosji dotyczącymi nowej fali dalekosiężnych uderzeń na Kijów, w szczególności na obiekty, które Moskwa określa mianem „centrów decyzyjnych” Ukrainy.
W kwestii obrony przeciwlotniczej przed rakietami polegamy na naszych sojusznikach. Jeśli chodzi o ochronę przed rakietami balistycznymi, polegamy niemal wyłącznie na Stanach Zjednoczonych
— czytamy w liście.
Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn potwierdził, że Zełenski wysłał do Trumpa i Kongresu USA pismo dotyczące braków w środkach obrony przeciwlotniczej. „To prawda, do prezydenta USA i Kongresu – są tam dwaj adresaci” – napisał Łytwyn dziennikarzom w komunikatorze WhatsApp.
W publikacji Kyiv Independent zaznaczono, że ukraińscy urzędnicy obawiają się, iż ograniczone zapasy systemów przechwytujących Patriot oraz innych systemów dostarczonych przez Zachód mogą okazać się niewystarczające, by przeciwdziałać bombardowaniom.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
