Magyar spotka się z Zełenskim? Postawił twardy warunek!

Wołodymyr Zełenski i Peter Magyar / autor: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/Révész Gábor/CC BY 3.0
Premier Węgier Peter Magyar spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim dopiero wówczas, gdy osiągniemy postępy w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie - powiedziały podczas konferencji prasowej rzeczniczki gabinetu Magyara, cytowane przez portal Telex.

Rzeczniczki zapewniły, że istnieje możliwość spotkania Petera Magyara i Wołodymyra Zełenskiego, „jeśli Ukraina spełni żądania strony węgierskiej dotyczące uregulowania sytuacji mniejszości węgierskiej na Ukrainie” - przekazał Telex.

Portal przypomniał, że negocjacje w tej sprawie trwają, a możliwość spotkania na wysokim szczeblu pojawi się, jeśli zostaną poczynione postępy.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się węgiersko-ukraińskie konsultacje eksperckie ws. praw mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu.

Konsultacje te stanowią ważny krok w kierunku odbudowy naszych stosunków dwustronnych i zacieśnienia przyszłej współpracy. Węgry nadal opowiadają się za suwerennością i integralnością terytorialną Ukrainy. Jednocześnie w naszych stosunkach dwustronnych priorytetem jest konsekwentna ochrona praw mniejszości narodowych

— powiedziała minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban.

Zaznaczyła, że „społeczność węgierska na Zakarpaciu jest nie tylko ważnym elementem relacji między krajami, ale także mostem między narodami”.

Postulaty Magyara

Pod koniec kwietnia premier Magyar wezwał, by „Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równoprawnymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy”.

Szef węgierskiego rządu wymienił m.in. wymóg zdawania matur jedynie w języku ukraińskim czy konieczność posługiwania się ukraińskim w administracji publicznej czy sądach jako sprawy do uregulowania.

Zachęcam ukraińskie władze do podjęcia odważnych kroków w kierunku wartości europejskich oraz prawdziwej wolności i równości w powyższych obszarach

— zaznaczył.

Magyar zaproponował wówczas spotkanie z prezydentem Zełenskim, do którego miałoby dojść na początku czerwca w ukraińskim Berehowie, którego większość mieszkańców stanowią etniczni Węgrzy. Celem spotkania - jak podkreślił Magyar - byłoby „otworzenie nowego rozdziału w stosunkach dwustronnych” i rozwiązanie sporu dotyczącego praw etnicznych Węgrów zamieszkujących zachodnią Ukrainę.

tkwl/PAP

