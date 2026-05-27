RELACJA. 1554. dzień wojny. W ataku sił rosyjskich ucierpiała baza norweskiej organizacji rozminowującej Ukrainę

autor: PAP/EPA/MARIA SENOVILLA
Trwa 1554. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 27 maja 2026 r.

08:31. Media: atak rakietowy na siedzibę rosyjskiej floty na okupowanym Krymie

W Sewastopolu na okupowanym Krymie doszło do ataku rakietowego, w wyniku którego mogła zostać trafiona siedziba sił powietrznych Floty Czarnomorskiej Rosji – podał w środę portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła rosyjskie.

06:44. Ukraiński negocjator Rustem Umierow przybył do Berlina na rozmowy z grupą E3

Główny ukraiński negocjator Rustem Umierow przybył we wtorek do Berlina na rozmowy - poinformował portal Politico. Ukrainiec ma spotkać się z wysokimi rangą urzędnikami z grupy E3, czyli Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

06:30. W ataku sił rosyjskich ucierpiała baza norweskiej organizacji rozminowującej Ukrainę

Rosyjskie drony uszkodziły w Sumach bazę norweskiej organizacji Norsk Folkehjelp, która zajmuje się rozminowywaniem Ukrainy. Wtorkowy komunikat o ataku pojawił się niespełna dwie godziny po tym, gdy norweskie MSZ wezwało ambasadora Rosji w związku z groźbami Moskwy wobec zagranicznego personelu w Ukrainie.

Do ataku doszło we wtorek wcześnie rano. Jak przekazała Norsk Folkehjelp, rosyjskie drony spadły w pobliżu jej bazy w Sumach, w północno-wschodniej Ukrainie.

Na szczęście nikt nie został ranny, ale atak doprowadził do rozległych szkód. Zniszczone zostały pojazdy i sprzęt. To pokazuje, że Rosja nie bierze pod uwagę tego, czy celami są cywile, ani czy działania związane z ważną pracą na rzecz ochrony życia cywilów

— powiedział sekretarz generalny Norsk Folkehjelp Raymond Johansen.

Norweska organizacja ma w Ukrainie ponad 400 pracowników. Zajmują się m.in. usuwaniem min i materiałów wybuchowych oraz szkoleniem ludności cywilnej na terenach objętych wojną.

Wcześniej we wtorek norweskie MSZ wezwało ambasadora Rosji w związku z groźbami wobec zagranicznego personelu w Ukrainie. Rosja zapowiedziała w poniedziałek falę ataków na Kijów i wezwała cudzoziemców do opuszczenia miasta.

Ambasadora Nikołaja Korczunowa nie przyjął szef norweskiej dyplomacji Espen Barth Eide, lecz dyrektor departamentu polityki bezpieczeństwa w MSZ.

Potępiliśmy brutalne rosyjskie ataki na Kijów w miniony weekend. Jeszcze w poniedziałek poinformowaliśmy, że nasz personel nie zastosuje się do rosyjskiego wezwania i nie opuści ukraińskiej stolicy

— powiedział Eide, cytowany w komunikacie MSZ.

06:01. Prezydent: inicjatywa amunicyjna może mieć w tym roku podobne wyniki, jak w ubiegłym

Czeska inicjatywa amunicyjna może mieć w 2026 r. takie same wyniki, jak w 2025 r., choć uczestniczy w niej o połowę mniej państw niż rok tremu - ocenił prezydent Czech Petr Pavel. Dodał, ze zawarte już umowy pozwalają na dostawę ponad 1 mln sztuk amunicji dużego kalibru.

red/PAP/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

