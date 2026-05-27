NA ŻYWO

RELACJA. 89. dzień wojny z Iranem. Koniec blokady? Częściowo przywrócono dostęp do internetu

  • Świat
  • opublikowano:
Sytuacja w Iranie / autor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Dostawca: PAP/EPA.
Sytuacja w Iranie / autor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Dostawca: PAP/EPA.

Trwa 89. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Środa, 27 maja 2026 r.

06:30. Częściowy powrót internetu w Iranie

W Iranie we wtorek częściowo przywrócono działanie internetu, który był blokowany od początku wojny z USA - poinformowała niezależna instytucja NetBlocks. Stopniowe otwarcie sieci potwierdził wiceprezydent Iranu Mohammad Reza Aref. Blokada trwała blisko trzy miesiące, była najdłuższa w historii kraju.

Według NetBlocks, ruch w internecie we wtorek wynosił ok. 30 proc. tego sprzed blokady. Nie jest jasne, czy ta tendencja się utrzyma - dodała organizacja.

Władze niemal całkowicie zablokowały irański internet po wybuchu wojny z USA i Izraelem 28 lutego. Większość Irańczyków nie miała dostępu do internetu, nieliczni mogli korzystać z sieci przez drogie i zaawansowane sieci VPN, które omijają ograniczenia.

Zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku wolnego i regulowanego dostępu do cyberprzestrzeni — zadeklarował Aref w wiadomości w X. Dodał, że jest to spełnienie „żądań ludzi, którzy opowiadają się po stronie systemu i Iranu” i zniesienie przeszkód w „rozwoju opartym na wiedzy i autorytetach naukowych”.

W przeszłości władze w Teheranie wielokrotnie blokowały lub poważnie ograniczały łączność internetową, szczególnie w czasie protestów przeciwko reżimowi. Ograniczało to możliwość przekazywania informacji z tego państwa, w tym tych dotyczących ofiar krwawo tłumionych manifestacji. Według organizacji broniących praw człowieka w czasie tłumienia masowych demonstracji na początku roku irańskie służby zabiły od kilku do kilkunastu tysięcy osób.

Zniesienie blokady internetu zapowiedział już w poniedziałek prezydent Masud Pezeszkian. Lokalne media przekazały tę wiadomość, powołując się na ministerstwo łączności. Według agencji AFP za decyzję o odblokowaniu internetu odpowiada powołane przez Pezeszkiana specjalne biuro zarządzające cyberprzestrzenią.

Powiązana z irańskim sądownictwem agencja informacyjna Mizan podała we wtorek, że władze sądownicze zawiesiły ten prezydencki organ, po otrzymaniu skarg. Nie dodano dalszych szczegółów.

red/PAP/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych