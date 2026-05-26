Włoska policja wszczęła śledztwo w sprawie napaści na młodą dziewczynę, do której doszło 23 maja po południu w Trieście. Sprawcą był ciemnoskóry mężczyzna.
Sytuacja została uwieczniona na materiale wideo przez mieszkańca sąsiedniego budynku, który z balkonu nagrał zdarzenie. Widać na nim młodą kobietę powaloną przez ciemnoskórego mężczyznę. Przytrzymuje on ją na ziemi, blokując jej nadgarstki. Kobieta próbuje się wyrwać, ale jej się to nie udaje.
„Puść mnie, puść mnie”
— krzyczy przerażona, płacząca kobieta, która jak widać, nie ma jednego buta.
Policja przybyła na miejsce zaalarmowana przez świadka, który usłyszał krzyki. Gdy patrol przybył na miejsce agresor i ofiara prowadzili burzliwą rozmowę. Kobieta nie powiedziała policji o tym, co zaszło. Funkcjonariusze ustalili ich tożsamość. Okazało się, że są oni parą.
Adrian Siwek/ilpiccolo.it/
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761219-szok-kobieta-zaatakowana-przez-ciemnoskorego-mezczyzne
