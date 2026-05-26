Szokujące zdarzenie. Pies postrzelił kobietę

  • Świat
  • opublikowano:
Pies postrzelił kobietę / autor: Sudhir Sangwan Follow
Pies postrzelił kobietę / autor: Sudhir Sangwan Follow

Pies przypadkowo „wystrzelił” ze strzelby i ranił kobietę. Do szokującego zdarzenia doszło na stacji benzynowej w Scottsbluff Nebrasce.

Do zdarzenia doszło 23 maja na stacji benzynowej w Nebrasce. Według ustaleń mediów pies miał spowodować wystrzał ze strzelby, która znajdowała się w ciężarówce. Wystrzał miał ranić kobietę, która znajdowała się w innym samochodzie kilka metrów dalej.

Policja przekazała, że pies pozostał sam w samochodzie po tym, jak jego właściciel udał się do sklepu, a inny pasażer także opuścił pojazd, ale pozostał w pobliżu przednich drzwi.

Co się stało?

W tym czasie zwierzę miało przejść na tylną część auta, gdzie leżała broń, która miała załadowany nabój w komorze i wystrzeliła po tym, jak pies dotknął spustu.

Według doniesień pocisk przebił przednie drzwi po stronie pasażera i trafił kobietę, która zatrzymała się na pobliskich światłach kilka metrów dalej. Stacja KNOP wskazała, że śrut ze strzelby trafił w górną część jej prawego ramienia, które wystawało przez okno. Obrażenia nie zagrażały życiu kobiety. Trafiła ona do szpitala na leczenie.

Adrian Siwek/KNOP/Fox News

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych