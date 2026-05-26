Szokujące zdarzenie. Pies postrzelił kobietę

Pies przypadkowo „wystrzelił” ze strzelby i ranił kobietę. Do szokującego zdarzenia doszło na stacji benzynowej w Scottsbluff Nebrasce.
Do zdarzenia doszło 23 maja na stacji benzynowej w Nebrasce. Według ustaleń mediów pies miał spowodować wystrzał ze strzelby, która znajdowała się w ciężarówce. Wystrzał miał ranić kobietę, która znajdowała się w innym samochodzie kilka metrów dalej.
Policja przekazała, że pies pozostał sam w samochodzie po tym, jak jego właściciel udał się do sklepu, a inny pasażer także opuścił pojazd, ale pozostał w pobliżu przednich drzwi.
W tym czasie zwierzę miało przejść na tylną część auta, gdzie leżała broń, która miała załadowany nabój w komorze i wystrzeliła po tym, jak pies dotknął spustu.
Według doniesień pocisk przebił przednie drzwi po stronie pasażera i trafił kobietę, która zatrzymała się na pobliskich światłach kilka metrów dalej. Stacja KNOP wskazała, że śrut ze strzelby trafił w górną część jej prawego ramienia, które wystawało przez okno. Obrażenia nie zagrażały życiu kobiety. Trafiła ona do szpitala na leczenie.
Adrian Siwek/KNOP/Fox News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761212-szokujace-zdarzenie-pies-postrzelil-kobiete
