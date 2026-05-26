Pogrzeb jednego ze zbrodniarzy OUN. Izrael wyraził sprzeciw

Izraelski instytut Jad Waszem ocenił, że ponowny pochówek Andrija Melnyka, jednego z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), budzi poważne wątpliwości. Upamiętnianie przywódcy formacji kolaborującej z nazistowskimi Niemcami podważa pamięć o ofiarach Holokaustu - podkreślił instytut.
Państwowy pogrzeb Melnyka w Ukrainie budzi poważne wątpliwości. Instytut Jad Waszem jest głęboko zaniepokojony takimi uroczystościami o charakterze narodowym, które odbywają się kosztem prawdy historycznej i pamięci o ofiarach Holokaustu
— napisała jerozolimska instytucja w serwisie X.
Dodano, że „upamiętnienie przywódcy ruchu, który wspierał i współpracował z nazistowskimi Niemcami podczas prześladowania i mordowania milionów Żydów podważa integralność moralną niezbędną do upamiętnienia Holokaustu”.
„Nie ma miejsca na ignorowanie prawdy historycznej”
Ponowny pogrzeb Melnyka skrytykowało też izraelskie MSZ.
Nie ma miejsca na ignorowanie prawdy historycznej i pamięci o ofiarach zamordowanych przez nazistów i ich kolaborantów
— napisało izraelskie ministerstswo, zaznaczając, że Melnyk był nazistowskim kolaborantem.
Prochy Melnyka i jego małżonki zostały pochowane w poniedziałek na Narodowym Cmentarzu Wojskowym Ukrainy pod Kijowem. W uroczystości wziął udział prezydent Wołodymyr Zełenski, który oświadczył, że Melnyk walczył o to, aby Ukraina była wolna. Zełenski ma żydowskie korzenie.
Współlider zbrodniczego OUN
Urodzony w 1890 r. Melnyk był ukraińskim wojskowym i politykiem. W czasie I wojny światowej był oficerem Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych. Był też pułkownikiem armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, na czele której stał Symon Petlura.
Melnyk uczestniczył w tworzeniu OUN. Kierował organizacją w latach 1938-1940. Po rozłamie w OUN w 1940 r. Melnyk został przewodniczącym frakcji melnykowców, tzw. OUN-M (przeciwną frakcją była OUN-B Stepana Bandery). Od 1947 r. Melnyk pełnił funkcję dożywotniego przewodniczącego OUN-M.
OUN od założenia w 1929 r. blisko współpracował z władzami niemieckimi, w tym z rządzącym od 1933 r. reżimem nazistowskim. Organizacja była wrogo nastawiona do Żydów i Polaków. Frakcja melnykowców była mniej radykalna od frakcji banderowców, która w latach 1943-1945 dopuściła się ludobójczej czystki etnicznej na Polakach na terenie Wołynia.
W 1941 r. Melnyk został aresztowany przez Gestapo. W 2021 r. Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy opublikowała na swojej stronie internetowej artykuł, w którym zaznaczono, że areszt nastąpił mimo utrzymywania przez Melnyka kontaktów z Niemcami, w tym z Abwehrą. Źródła mówią, że Melnyk uznawany był przez Abwehrę za swojego agenta.
xyz/PAP
