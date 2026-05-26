Indyjska armia przeprowadziła trwającą siedem godzin akcję ratunkową na dużych wysokościach, aby ewakuować ponad 300 turystów, którzy utknęli w 65 kabinach kolejki linowej. Wszystko przez ulewny deszcz i silny wiatr, które przyczyniły się do awarii technicznej i zatrzymania koleji w kurorcie turystycznym Gulmarg w indyjskim Kaszmirze.
Do niebezpiecznego incydentu na najwyższej kolejce linowej w Azji doszło wczoraj ok. godz. 13:00.
Poważna awaria spowodowała nagłe zatrzymanie słynnego systemu kolejki linowej Gulmarg Gondola i uwięziła turystów, w tym dzieci i osoby starsze, w 65 oddzielnych kabinach, z których część wisiała prawie 500 stóp nad nierównym, górzystym terenem.
Udana akcja ratunkowa
W akcji ratunkowej uczestniczyła m.in. indyjska armia we współpracy ze służbami lokalnymi. Ratownicy zdołali bezpiecznie ewakuować 320 osób. Operacja zakończyła się pełnym sukcesem.
Utrudnienia dla turytów
Władze poinformowały, że około 500 turystów doświadczyło poważnych utrudnień związanych z awarią kolejki, jednak nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Wielu z nich przez długie godziny czekało na ewakuację w trudnych warunkach pogodowych.
Kolejka gondolowa Gulmarg Gondola to jedna z najwyżej położonych i najdłuższych kolejek linowych na świecie, a zarazem kluczowa atrakcja turystyczna regionu. Łączy popularny kurort Gulmarg z wyżej położonymi partiami Himalajów Kaszmirskich, przyciągając turystów chcących podziwiać panoramę gór.
X/The Times of India/Firstpost/Reuters Connect/tt
