WIDEO

Nie do wiary! Dziesiątki dronów runęły do wody w porcie

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/owendenge/FB/Crazy News Sydney
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/owendenge/FB/Crazy News Sydney

Prawie 90 dronów spadło z nieba nad zatoką Darling Harbour w Sydney podczas popularnego zimowego pokazu świetlnego. Na nagraniu widać, jak urządzenia wpadają do wody w pobliżu tłumów” - podaje BBC.

Do incydentu doszło wczoraj wieczorem czasu lokalnego. Organizatorzy corocznego festiwalu Vivid Sydney — wydarzenia znanego z imponujących instalacji świetlnych — poinformowali, że awaria była wynikiem „nieprzewidzianych problemów technicznych”. Z kolei brytyjska firma Skymagic, odpowiedzialna za przygotowanie pokazu, wskazała na zmianę częstotliwości radiowej i podkreśliła, że żaden z dronów nie opuścił wyznaczonej strefy bezpieczeństwa.

25 maja podczas wieczornego pokazu firma Skymagic doświadczyła problemu technicznego, w wyniku którego 89 dronów wylądowało w wodzie

— przekazał rzecznik Skymagic.

Jak dodano, część urządzeń „uruchomiła procedury awaryjnego lądowania w odpowiedzi na pogorszenie dokładności pozycjonowania”.

Awaria pokazu świetlnego

Z nagrania z nocnego pokazu wyłania się zaskakujący i niepokojący widok: dziesiątki dronów nagle tracą stabilność i spadają z ciemnego nieba, jakby ktoś jednym ruchem wyłączył je z zasilania.

Publiczność, która jeszcze chwilę wcześniej podziwiała świetlny spektakl, zamarła w konsternacji, nie wiedząc, czy to element widowiska, awaria, czy może coś znacznie poważniejszego. Wśród widzów dało się słyszeć zaskoczone okrzyki, a atmosfera szybko zmieniła się z zachwytu w dezorientację.

Festiwal Vivid Sydney

Vivid Sydney po raz pierwszy wprowadził pokazy dronów do swojego programu w 2024 roku, gromadząc tłumy. W zeszłym roku z powodu obaw o przepełnienie, organizatorzy zdecydowali się nie organizować żadnych pokazów dronów.

Festiwal Vivid Sydney odbywa się od 2009 r. i reklamuje się jako „największy na półkuli południowej festiwal światła, muzyki, pomysłów i jedzenia”. Podczas wydarzenia można bezpłatnie przejść 6,5-kilometrową trasę, na której można obejrzeć 43 instalacje świetlne.

Czytaj także

BBC/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych