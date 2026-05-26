„Prawie 90 dronów spadło z nieba nad zatoką Darling Harbour w Sydney podczas popularnego zimowego pokazu świetlnego. Na nagraniu widać, jak urządzenia wpadają do wody w pobliżu tłumów” - podaje BBC.
Do incydentu doszło wczoraj wieczorem czasu lokalnego. Organizatorzy corocznego festiwalu Vivid Sydney — wydarzenia znanego z imponujących instalacji świetlnych — poinformowali, że awaria była wynikiem „nieprzewidzianych problemów technicznych”. Z kolei brytyjska firma Skymagic, odpowiedzialna za przygotowanie pokazu, wskazała na zmianę częstotliwości radiowej i podkreśliła, że żaden z dronów nie opuścił wyznaczonej strefy bezpieczeństwa.
25 maja podczas wieczornego pokazu firma Skymagic doświadczyła problemu technicznego, w wyniku którego 89 dronów wylądowało w wodzie
— przekazał rzecznik Skymagic.
Jak dodano, część urządzeń „uruchomiła procedury awaryjnego lądowania w odpowiedzi na pogorszenie dokładności pozycjonowania”.
Awaria pokazu świetlnego
Z nagrania z nocnego pokazu wyłania się zaskakujący i niepokojący widok: dziesiątki dronów nagle tracą stabilność i spadają z ciemnego nieba, jakby ktoś jednym ruchem wyłączył je z zasilania.
Publiczność, która jeszcze chwilę wcześniej podziwiała świetlny spektakl, zamarła w konsternacji, nie wiedząc, czy to element widowiska, awaria, czy może coś znacznie poważniejszego. Wśród widzów dało się słyszeć zaskoczone okrzyki, a atmosfera szybko zmieniła się z zachwytu w dezorientację.
Festiwal Vivid Sydney
Vivid Sydney po raz pierwszy wprowadził pokazy dronów do swojego programu w 2024 roku, gromadząc tłumy. W zeszłym roku z powodu obaw o przepełnienie, organizatorzy zdecydowali się nie organizować żadnych pokazów dronów.
Festiwal Vivid Sydney odbywa się od 2009 r. i reklamuje się jako „największy na półkuli południowej festiwal światła, muzyki, pomysłów i jedzenia”. Podczas wydarzenia można bezpłatnie przejść 6,5-kilometrową trasę, na której można obejrzeć 43 instalacje świetlne.
