Biżuteria, korupcja, miliony! Na celowniku służb b. premier i jego córki

  • Świat
  • opublikowano:
W biurze byłego premiera Hiszpanii Jose Luisa Zapatero, objętego śledztwem dotyczącym korupcji, funkcjonariusze policji znaleźli cenną biżuterię. / autor: Fratria/X
W biurze byłego premiera Hiszpanii Jose Luisa Zapatero, objętego śledztwem dotyczącym korupcji, funkcjonariusze policji znaleźli cenną biżuterię. / autor: Fratria/X

W biurze byłego premiera Hiszpanii Jose Luisa Zapatero, objętego śledztwem dotyczącym korupcji, funkcjonariusze policji znaleźli cenną biżuterię - przekazał madrycki dziennik „El Pais”.

Śledczy przypuszczają, że cenna biżuteria mogła stanowić nielegalne wynagrodzenie dla socjalistycznego polityka za udział w aferze korupcyjnej Plus Ultra, w której jest on jednym z głównych podejrzanych. Zapatero twierdzi, że to rodzinne pamiątki, należące do niego i jego małżonki.

Cytujący źródła policyjne dziennikarze „El Pais” przekazali, że wartą 30-50 tys. euro biżuterię, m.in. naszyjniki, zegarki i kolczyki, funkcjonariusze znaleźli w sejfie biura należącego do Zapatero. Zarekwirowano tam również dwa twarde dyski.

W trakcie prowadzonego od kilku tygodni dochodzenia ustalono, że socjalistyczny polityk był prawdopodobnie wynagradzany nielegalnie za swoje zaangażowanie w pomoc finansową dla małych upadających hiszpańskich linii lotniczych Plus Ultra. W 2021 r. otrzymały one wsparcie od rządu Pedro Sancheza w wysokości 53 mln euro.

Z przejętych przez policję dokumentów wynika, że Zapatero był kluczową osobą w siatce, która otrzymywała wsparcie m.in. z Wenezueli i prała pieniądze za pośrednictwem spółki utworzonej w Dubaju. Instrukcje do jej utworzenia miał wydać właśnie były premier Hiszpanii.

Śledczy przypuszczają, że w ramach stworzonego schematu nielegalnych przepływów finansowych, w którym socjalistyczny polityk jest kluczowym podejrzanym, Zapatero i jego dwie córki miały wspólnie otrzymać około 4 mln euro prowizji. Większość z tych środków wydana została na zakup nieruchomości.

Podejrzany o udział w międzynarodowym praniu pieniędzy Zapatero został wezwany przez Hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) do stawienia się 2 czerwca w celu złożenia wyjaśnień. Sprawa dotyczy domniemanego handlu przez Zapatero i osoby z jego najbliższych kręgów wpływami, prania pieniędzy, fałszowania dokumentów, a także udziału w organizacji przestępczej.

Byłego premiera Hiszpanii w latach 2004-2011, który odrzuca oskarżenia, poparł w środę w parlamencie premier Pedro Sanchez. Lider socjalistów zadeklarował, że wierzy w niewinność Zapatero.

W czwartek sąd nakazał zablokowanie rachunków bankowych Zapatero. Audiencia Nacional sprecyzowała, że chodzi o zabezpieczenie na rachunkach byłego premiera kwoty blisko 491 tys. euro.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych