W biurze byłego premiera Hiszpanii Jose Luisa Zapatero, objętego śledztwem dotyczącym korupcji, funkcjonariusze policji znaleźli cenną biżuterię - przekazał madrycki dziennik „El Pais”.
Śledczy przypuszczają, że cenna biżuteria mogła stanowić nielegalne wynagrodzenie dla socjalistycznego polityka za udział w aferze korupcyjnej Plus Ultra, w której jest on jednym z głównych podejrzanych. Zapatero twierdzi, że to rodzinne pamiątki, należące do niego i jego małżonki.
Cytujący źródła policyjne dziennikarze „El Pais” przekazali, że wartą 30-50 tys. euro biżuterię, m.in. naszyjniki, zegarki i kolczyki, funkcjonariusze znaleźli w sejfie biura należącego do Zapatero. Zarekwirowano tam również dwa twarde dyski.
W trakcie prowadzonego od kilku tygodni dochodzenia ustalono, że socjalistyczny polityk był prawdopodobnie wynagradzany nielegalnie za swoje zaangażowanie w pomoc finansową dla małych upadających hiszpańskich linii lotniczych Plus Ultra. W 2021 r. otrzymały one wsparcie od rządu Pedro Sancheza w wysokości 53 mln euro.
Z przejętych przez policję dokumentów wynika, że Zapatero był kluczową osobą w siatce, która otrzymywała wsparcie m.in. z Wenezueli i prała pieniądze za pośrednictwem spółki utworzonej w Dubaju. Instrukcje do jej utworzenia miał wydać właśnie były premier Hiszpanii.
Śledczy przypuszczają, że w ramach stworzonego schematu nielegalnych przepływów finansowych, w którym socjalistyczny polityk jest kluczowym podejrzanym, Zapatero i jego dwie córki miały wspólnie otrzymać około 4 mln euro prowizji. Większość z tych środków wydana została na zakup nieruchomości.
Podejrzany o udział w międzynarodowym praniu pieniędzy Zapatero został wezwany przez Hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) do stawienia się 2 czerwca w celu złożenia wyjaśnień. Sprawa dotyczy domniemanego handlu przez Zapatero i osoby z jego najbliższych kręgów wpływami, prania pieniędzy, fałszowania dokumentów, a także udziału w organizacji przestępczej.
Byłego premiera Hiszpanii w latach 2004-2011, który odrzuca oskarżenia, poparł w środę w parlamencie premier Pedro Sanchez. Lider socjalistów zadeklarował, że wierzy w niewinność Zapatero.
W czwartek sąd nakazał zablokowanie rachunków bankowych Zapatero. Audiencia Nacional sprecyzowała, że chodzi o zabezpieczenie na rachunkach byłego premiera kwoty blisko 491 tys. euro.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761171-bizuteria-korupcja-miliony-na-celowniku-sluzb-b-premier
