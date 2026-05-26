RELACJA. 1553. dzień wojny. Rubio rozmawiał z Ławrowem o Ukrainie i Iranie

autor: PAP/EPA
Trwa 1553. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 26 maja 2026 r.

08:00. Szef MSZ: Rosja chce wciągnąć UE w mediacje z Ukrainą po to, by uniknąć dalszych sankcji

Rosja próbuje wciągnąć kogoś z Europy w rolę mediatora pokojowego z Ukrainą, by uniknąć nowych sankcji ze strony Unii Europejskiej - powiedział w poniedziałek szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.

Według estońskiego ministra Kreml ponownie chce zyskać na czasie, szczególnie, że USA, z uwagi na brak postępów w negocjacjach pokojowych, mogą wycofać się z tego procesu.

Gdyby Europa przyjęła rolę mediatora, nie rozmawialibyśmy już o kolejnym pakiecie sankcji, który obecnie UE przygotowuje. Putin obawia się jednej bardzo dotkliwej kwestii, tj. całkowitego zakazu usług transportu morskiego przez obszar UE oraz całej serii innych sankcji

— stwierdził Tsahkna w programie telewizji ERR.

Zaznaczył przy tym, że rola mediatora oznacza zajęcie neutralnego stanowiska, po to by dążyć do kompromisu między Ukrainą a Rosją.

To absolutnie nie jest nasz cel. Naszym celem jest opowiedzenie się za tym, jak będzie wyglądała europejska architektura bezpieczeństwa w przyszłości, w której Ukraina z pewnością odegra bardzo dużą rolę, mając już największą siłę militarną

— dodał.

ERR przypomniała, że jako potencjalni wysłannicy UE do rozmów z Kremlem brani pod uwagę są m.in. była kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz obecny prezydent Finlandii Alexander Stubb. Według Tsahkny istotne jest, aby region przy granicy z Rosją (wschodniej flanki) nie został pominięty w jakichkolwiek rozmowach. Zaznaczył przy tym, że w Europie prawdopodobnie nikt z polityków nie ma takiej pozycji, która pozwoliłaby mu reprezentować całą Europę i tak by wszyscy to zaakceptowali.

06:30. Rubio rozmawiał z Ławrowem o Ukrainie i Iranie

Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał przez telefon ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem na temat wojny na Ukrainie, dwustronnych stosunków i sytuacji w Iranie - poinformował Departament Stanu USA.

Resort przekazał w komunikacie, że rozmowa odbyła się na prośbę Ławrowa. „Strony wymieniły poglądy na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, stosunków dwustronnych i sytuacji w Iranie” - napisano w komunikacie. Nie ujawniono więcej szczegółów.

Wcześniej MSZ w Moskwie podał, że Ławrow w rozmowie poinformował Rubio o decyzji Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie powiązane z ukraińską armią.

Tego dnia MSZ Rosji ostrzegło, że siły zbrojne Rosji rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa, i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy.

red/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

