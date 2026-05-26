Rosja wezwała cudzoziemców do opuszczenia Kijowa. Co szykuje Kreml?

Zniszczenia po zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów / autor: PAP/EPA
Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy i zamierzony - tak w komunikacie polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ wzywające do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne.

Zmasowany atak na Kijów

Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając czterech i raniąc około 100 cywilów. Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji ostrzegło wcześniej, że jego armia rozpoczyna serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom i placówkom dyplomatycznym jak najszybsze opuszczenie miasta.

W związku z oświadczeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wzywającym cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa w związku z planami przeprowadzenia ataków na cele militarne i centra decyzyjne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oświadcza, że niezmiennie traktuje wszelkie ataki na Ukrainę, w tym na obiekty i ludność cywilną, jako akty nieuzasadnionej agresji niosące za sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne

— czytamy w poniedziałkowym oświadczeniu polskiego resortu dyplomacji.

Według MSZ, skoro Rosja, „jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny tylko tzw. »specjalną wojenną operację« , która w założeniu powinna mieć zasięg ograniczony do obiektów militarnych, to jakiekolwiek ataki na inną infrastrukturę, w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne powinny być traktowane jako akty nieprzyjazne”.

Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali w związku z tym jako celowy i zamierzony

— czytamy w oświadczeniu polskiego resortu dyplomacji.

Działania Federacji Rosyjskiej rodzą poważne konsekwencje prawno- międzynarodowe deprecjonując po raz kolejny rolę tego państwa jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych

— dodano.

Rosjanie szykują odwet

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował swojego amerykańskiego odpowiednika Marco Rubio o decyzji Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie powiązane z ukraińską armią — podał Reuters za resortem dyplomacji w Moskwie.

W oświadczeniu napisano, że Ławrow powiedział Rubio w rozmowie telefonicznej, iż krok ten podjęto „w odpowiedzi na trwające ataki terrorystyczne reżimu w Kijowie przeciwko cywilnej ludności i obiektom cywilnym na terytorium Rosji” - podał Reuters.

Dodano, że rosyjskie siły zbrojne „rozpoczynają systematyczne uderzenia na obiekty znajdujące się w Kijowie, które są wykorzystywane na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy, a także na ośrodki, w których podejmowane są odpowiednie decyzje”.

Amerykański Departament Stanu jeszcze nie poinformował o rozmowie sekretarza stanu z Ławrowem.

Wcześniej w poniedziałek MSZ Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa, i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy.

W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za - jak to określono - celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi.

kk/PAP

