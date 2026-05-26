Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva rozpoczął prewencyjną radioterapię, ponieważ wykryto u niego nowotwór skóry we wczesnym stadium – poinformowali w poniedziałek lekarze 80-letniego polityka. Zapewnili, że terapia nie zakłóci jego codziennej pracy.
Najstarszy prezydent w historii kraju
W kwietniu prezydentowi wycięto zmianę na skórze głowy, którą zdiagnozowano następnie jako nowotwór we wczesnym stadium. Radioterapia ma zapobiec powstaniu kolejnych zmian – przekazała agencja Reutera.
Według Agencia Brasil cykl radioterapii potrwa trzy tygodnie, w czasie których zaplanowano 15 dwuminutowych sesji.
Prowadzi w sondażach wyborczych
Lula jest najstarszym prezydentem w historii Brazylii. W 2011 roku był leczony na nowotwór gardła, a w 2024 roku przeszedł kilka pilnych operacji związanych z urazem głowy. Lewicowy polityk zapowiedział start w wyborach w październiku br., w których będzie się ubiegał o czwartą kadencję.
Lula prowadzi w sondażach, wyprzedzając swojego głównego rywala, prawicowego senatora Flavio Bolsonaro. Jest on synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na karę pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu po wyborach w 2022 roku, w których uległ Luli.
SC/PAP
