U prezydenta największego kraju na kontynencie wykryto nowotwór. Nie pierwszy raz

Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i były prezydent Finlandii Sauli Niinisto / autor: Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en/Almoço com Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente da Finlândia Sauli Niinisto/ Vice-Presidência da República
Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva rozpoczął prewencyjną radioterapię, ponieważ wykryto u niego nowotwór skóry we wczesnym stadium – poinformowali w poniedziałek lekarze 80-letniego polityka. Zapewnili, że terapia nie zakłóci jego codziennej pracy.

Najstarszy prezydent w historii kraju

W kwietniu prezydentowi wycięto zmianę na skórze głowy, którą zdiagnozowano następnie jako nowotwór we wczesnym stadium. Radioterapia ma zapobiec powstaniu kolejnych zmian – przekazała agencja Reutera.

Według Agencia Brasil cykl radioterapii potrwa trzy tygodnie, w czasie których zaplanowano 15 dwuminutowych sesji.

Prowadzi w sondażach wyborczych

Lula jest najstarszym prezydentem w historii Brazylii. W 2011 roku był leczony na nowotwór gardła, a w 2024 roku przeszedł kilka pilnych operacji związanych z urazem głowy. Lewicowy polityk zapowiedział start w wyborach w październiku br., w których będzie się ubiegał o czwartą kadencję.

Lula prowadzi w sondażach, wyprzedzając swojego głównego rywala, prawicowego senatora Flavio Bolsonaro. Jest on synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na karę pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu po wyborach w 2022 roku, w których uległ Luli.

SC/PAP

