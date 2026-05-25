Turysta z Polski, który mimo sezonowego zamknięcia szlaków wszedł na Gerlach w słowackich Tatrach, utknął na noc podczas zejścia. Ratownicy Horskiej Zachrannej Slużby (HZS) przeprowadzili akcję w trudnych warunkach; dziś rano sprowadzili 69-latka na dół.
Jak przekazali słowaccy ratownicy, mężczyzna telefonicznie zawiadomił o kłopotach i poprosił o pomoc w sobotni wieczór (23 maja). Przekazał, że podczas zejścia z Gerlacha zgubił właściwą trasę i nie potrafi określić swojego położenia. Ratownikom nie udało się ustalić, gdzie utknął turysta nawet przy użyciu lokalizacji jego telefonu.
Do akcji skierowano sześciu ratowników HZS z Wysokich Tatr. Ze względu na trudne warunki pogodowe oraz ryzyko skrajnego wychłodzenia organizmu, w gotowość postawiono także specjalistyczne stanowisko ECMO (sztuczne płuco-serce) w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Z powodu mgły i ograniczonej widoczności nie było możliwe użycie dronów.
Polak utknął w stromym żlebie
Ratownicy odnaleźli turystę po nawiązaniu z nim kontaktu głosowego podczas podejścia tzw. próbą Batyżowiecką. Polak utknął w stromym żlebie. Po dotarciu do poszkodowanego ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie przy użyciu technik linowych sprowadzono go do Doliny Batyżowieckiej.
Ze względu na wyczerpującą nocną akcję, dopiero dziś nad ranem (25 maja) Polaka przetransportowano przy pomocy śmigłowca na dół do Starego Smokowca.
HZS poinformowała, że mężczyzna poruszał się po terenie Tatr Wysokich w okresie obowiązywania sezonowego zamknięcia szlaków. W związku z tym pracownicy tamtejszego Tatrzańskiego Parku Narodowego nałożyli na niego mandat.
Apel o przestrzeganie regulaminu
Słowaccy ratownicy zaapelowali o przestrzeganie regulaminu parku narodowego oraz zaleceń służb górskich.
Wejście na Gerlach jest bardzo wymagające. Na najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat (2655 m n.p.m.) nie prowadzą znakowane szlaki turystyczne. Wejście na szczyt dla zwykłych turystów możliwe jest wyłącznie w towarzystwie licencjonowanego przewodnika górskiego w sezonie letnim. Samodzielnie mogą tam wchodzić członkowie klubów wysokogórskich, mający doświadczenie we wspinaczce. Wejście na Gerlach jest uważane za jedno z najtrudniejszych w Tatrach.
PAP/tt
