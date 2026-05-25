Ta kobieta spojrzała śmierci w oczy, gdy podczas spokojnego lotu nad Alpami jej paralotnię rozerwał samolot. 44-letnia Austriaczka opublikowała na swoim Instagramie mrożące krew w żyłach nagranie, które pokazuje wstrząsający incydent.
Historię opisał portal NBC News.
Kobieta lecąca na paralotni nad austriackimi Alpami przeżyła przerażające zderzenie w powietrzu, gdy mały samolot przebił jej paralotnię, wyrzucając ją w powietrze na tysiące stóp w niekontrolowany sposób
— czytamy w serwisie.
To mogło skończyć się tragedią!
Według policji, 44-letnia kobieta latała na paralotni w Salzburgu w sobotę, 23 maja, gdy uderzył w nią pilot wykonujący lot widokowy.
28-latek powiedział funkcjonariuszom, że nie był w stanie uniknąć zderzenia.
Samolot poważnie uszkodził paralotnię, co zmusiło doświadczoną kobietę do otwarcia spadochronu zapasowego
— poinformowała policja.
Spektakularne awaryjne lądowanie!
Jak podaje NBC News i co widać na jej nagraniu, kobieta lądowała awaryjnie. Następnie została przetransportowana helikopterem policyjnym. Zarówno ona, jak i pilot uniknęli poważnych obrażeń.
Wciąż nie mogę uwierzyć, że tu siedzę i to piszę, a poza kilkoma paskudnymi siniakami i obiciami po całym ciele naprawdę nic mi się nie stało
— napisała na swoim koncie na Instagramie (sab_thi).
NBC News/Instagram/tt
