SONDAŻ. Polacy nie chcą Polexitu! Zdecydowany wynik

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej opowiedziało się 71 proc. respondentów w sondażu przeprowadzonym dla „Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster, a opublikowanym w dzisiejszym wydaniu gazety. Opuszczenia UE życzy sobie 21 proc. ankietowanych.

Badanym zadano pytanie: czy Polska powinna pozostać w UE, czy z niej wystąpić. 71 proc. opowiedziało się za pozostaniem w UE, z czego 49 proc. stwierdziło, że Polska „zdecydowanie powinna pozostać w UE”, a 22 proc. wskazało, że „raczej powinna pozostać”.

Polexitu życzy sobie 21 proc. uczestników badania, przy czym 10 proc. uważa, że Polska „zdecydowanie powinna wystąpić z UE”, natomiast 11 proc., że „raczej” powinna wyjść z Unii. 8 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

PAP/mly

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

