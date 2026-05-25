SONDAŻ. Polacy nie chcą Polexitu! Zdecydowany wynik

Za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej opowiedziało się 71 proc. respondentów w sondażu przeprowadzonym dla „Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster, a opublikowanym w dzisiejszym wydaniu gazety. Opuszczenia UE życzy sobie 21 proc. ankietowanych.
Badanym zadano pytanie: czy Polska powinna pozostać w UE, czy z niej wystąpić. 71 proc. opowiedziało się za pozostaniem w UE, z czego 49 proc. stwierdziło, że Polska „zdecydowanie powinna pozostać w UE”, a 22 proc. wskazało, że „raczej powinna pozostać”.
21 proc. za Polexitem
Polexitu życzy sobie 21 proc. uczestników badania, przy czym 10 proc. uważa, że Polska „zdecydowanie powinna wystąpić z UE”, natomiast 11 proc., że „raczej” powinna wyjść z Unii. 8 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.
Badanie przeprowadzono w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761094-sondaz-polacy-nie-chca-polexitu-zdecydowany-wynik
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.