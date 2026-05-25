RELACJA. 1552. dzień wojny na Ukrainie. Konsul RP: W rosyjskich atakach na Kijów ucierpiały siedziby polskich organizacji

autor: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY
Trwa 1552. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 25 maja 2026 r.

00:01. Konsul RP: W rosyjskich atakach na Kijów ucierpiały siedziby polskich organizacji

Siedziby dwóch polskich organizacji ucierpiały w wyniku zmasowanych rosyjskich ataków powietrznych na Kijów w nocy z soboty na niedzielę – poinformował konsul RP Paweł Owad, który zaapelował o udzielenie im wsparcia.

Uszkodzona została sala prób zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”, który od ponad ćwierćwiecza promuje polską kulturę ludową oraz pomieszczenia organizacji Language Bridge, która zajmuje się upowszechnianiem języka polskiego.

Nie bądźmy obojętni; jeśli ktoś z czytających ten post chce wspomóc polską społeczność w Kijowie, proszę o kontakt

— napisał Owad, który pokazał zniszczenia w siedzibie Language Bridge na swoim Facebooku.

Na zdjęciach widać porozbijane okna, zrujnowane ściany i członkinie organizacji, które – kiedy przyszły posprzątać te pomieszczenia - sfotografowały się z polską flagą.

W kolejny wpisie dyplomata zwrócił się o pomoc dla zespołu „Polanie znad Dniepru”.

W nocnym ataku na Kijów ucierpiała również sala prób ZPIT (Zespołu Pieśni i Tańca) „Polanie znad Dniepru”, co w tej chwili nie pozwala na dalsze próby zespołu

— podkreślił.

Swój tekst opatrzył hasztagiem #PolacyŚwiatu. Jest to profil prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie znajdują się informacje o Polakach, którzy żyjąc poza granicami kraju przyczynili się do rozwoju świata.

Najnowsze dane, przekazane przez władze Kijowa po ostatnich uderzeniach, mówią o dwóch zabitych i 81 rannych cywilach. W nocnym zmasowanym ataku na Kijów i obwód kijowski Rosja wykorzystała m.in. hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Jest to trzeci przypadek użycia tego pocisku, który według Moskwy ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych.

red/PAP/Facebook/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

