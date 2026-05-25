Tego dziennikarz CNN się nie spodziewał! Mocna deklaracja kandydata na burmistrza LA

Deklaracja kandydata na burmistrza LA / autor: Downtown Los Angeles, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Spencer Pratt kandydujący na burmistrza Los Angeles przyznał, że jego politycznym wzorem do naśladowania jest Jezus Chrystus.

Amerykański celebryta Spencer Pratt kandyduje na burmistrza Los Angeles. Te odbyć mają się 2 czerwca 2026 roku. Do wyborczej walki stanął on jako kandydat bezpartyjny, ale jest on zarejestrowanym republikaninem i jest wspierany przez polityków tej formacji.

Jezus Chrystusem wzorem

Spencer Pratt na antenie CNN został zapytany, kto jest jego polityczny wzorem do naśladowania.

Jezus Chrystus

— odparł.

Dziennikarz uśmiechnął się i zapytał, czy są jacyś współcześni politycy, których uważa za wzór do naśladowania.

Nie, nie jestem politykiem

— zaznaczył kandydat na burmistrza.

Nie chcę być politykiem. Chcę być bojownikiem dla ludzi

— dodał.

Prawda”

Później kandydat na burmistrza ocenił, że czuje się najbardziej „podobny do Barracka Obamy”. Dopytywany, co ma na myśli, stwierdził, że „obaj są orędownikami społeczności”.

Pratt został zapytany także o to, jakie słowo najbardziej odróżnia go od konkurentów.

Prawda

— wskazał.

as/CNN

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

