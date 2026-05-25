Spencer Pratt kandydujący na burmistrza Los Angeles przyznał, że jego politycznym wzorem do naśladowania jest Jezus Chrystus.
Amerykański celebryta Spencer Pratt kandyduje na burmistrza Los Angeles. Te odbyć mają się 2 czerwca 2026 roku. Do wyborczej walki stanął on jako kandydat bezpartyjny, ale jest on zarejestrowanym republikaninem i jest wspierany przez polityków tej formacji.
Jezus Chrystusem wzorem
Spencer Pratt na antenie CNN został zapytany, kto jest jego polityczny wzorem do naśladowania.
Jezus Chrystus
— odparł.
Dziennikarz uśmiechnął się i zapytał, czy są jacyś współcześni politycy, których uważa za wzór do naśladowania.
Nie, nie jestem politykiem
— zaznaczył kandydat na burmistrza.
Nie chcę być politykiem. Chcę być bojownikiem dla ludzi
— dodał.
„Prawda”
Później kandydat na burmistrza ocenił, że czuje się najbardziej „podobny do Barracka Obamy”. Dopytywany, co ma na myśli, stwierdził, że „obaj są orędownikami społeczności”.
Pratt został zapytany także o to, jakie słowo najbardziej odróżnia go od konkurentów.
Prawda
— wskazał.
as/CNN
