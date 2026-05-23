Trump wyśmiał protestującego: Idź do domu, do mamy!

Prezydent USA Donald Trump w czasie swojego wczorajszego wiecu w Nowym Jorku, który został na krótko zakłócony przez protestujących, łączył przekazy ekonomiczne z atakami na Demokratów, Bidena i kwestie kulturowe, starając się w ten sposób zmobilizować zwolenników Republikanów przed wyborami uzupełniającymi.
Podczas wczorajszego wiecu w Nowym Jorku wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa zostało zakłócone przez demonstrantów. Prezydent Trump pozostał tym jednak niewzruszony i w pewnym momencie zwrócił się do jednego z protestujących.
Idź do domu, do mamy! Zabierzcie go do mamusi, będzie miał kłopoty
— powiedział Trump, wyśmiewając protestującego.
Policja wyprowadziła protestujących
Następnie dodał:
Wiecie, czego on nie mówi? Jego mama ogląda to teraz w telewizji i jest tym zachwycona. Podczas wydarzenia policja wyprowadziła z sali co najmniej trzech protestujących.
FB/CBS News/X/tt
