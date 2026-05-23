Niespodziewane upały nadciągają nad kraj! Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza

Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA

We Francji rozpoczęła się nietypowa majowa fala upałów. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni Celsjusza i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry miejscami pokażą nawet 35 stopni.

Sytuacja jest nietypowa, ponieważ upały przychodzą po raczej chłodnych dniach; w ciągu kilku dni temperatury wzrosły o 15 stopni.

Rekord w Nantes

Upały zaczęły się 22 maja i mają rosnąć w ciągu weekendu. Apogeum oczekiwane jest w poniedziałek i wtorek. Upał ogarnie zachód kraju, w pobliżu wybrzeża nad Atlantykiem. W Nantes ma być 35 stopni, w La Rochelle - 34, a w Breście - 32 stopnie. Już w piątek temperatury przekroczyły 35 stopni w Capbreton i Belin-Beliet na południowym zachodzie. W tej części kraju już padły rekordy ciepła albo są one spodziewane w najbliższych dniach.

Jak podał w sobotę dziennik „Le Monde”, wskaźnik, który mierzy średnie temperatury w dzień i w nocy w 30 stacjach meteorologicznych na terytorium Francji powinien przekroczyć 24 stopnie. Po raz pierwszy osiągnie taką wielkość w maju. Poprzedni rekord odnotowano w 2017 roku, gdy wskaźnik ten wyniósł 22,9 stopnia.

Meteorolodzy wiążą to zjawisko ze zmianami klimatu. - Takich upałów nigdy nie było w maju. Jest to epizod przedwczesny, intensywny i trwały - powiedział „Le Monde” meteorolog Patrick Galois.

Upały utrzymają się do połowy tygodnia.

PAP/mly

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

