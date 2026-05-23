Radość na Łotwie! Doceniają rolę Nawrockiego

Oświadczenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu 5 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski to „zaskoczenie i ulga” dla wschodniej flanki NATO, bo dodatkowe siły w regionie są potrzebne - skomentowała telewizja LTV.
Łotysze: Efekt dobrych relacji Nawrockiego i Trumpa
Rozmieszczenie dodatkowych amerykańskiej jednostek wojskowych na terenie Polski było na Łotwie głównym tematem wieczornych wiadomości telewizyjnych.
Przypomniano, że jeszcze kilka dni temu władze USA publicznie oświadczyły o wstrzymaniu rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. żołnierzy do Polski, co wzbudziło obawy zarówno Polski, jak i wśród innych sojuszników NATO. Oświadczenie Trumpa, zmieniające obrót sprawy, zostało zaś natychmiast pochwalone przez sojuszników.
Wpływ na to - podkreślono - miały „dobre relacje” prezydenta Polski Karola Nawrockiego z gospodarzem Białego Domu.
„Potrzebne dodatkowe jednostki”
W wieczornym dzienniku przedstawiono także komentarz szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego i jego słowa wypowiedziane podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Szwecji, że „wszystko dobre, co się dobrze kończy” - podsumowujące zawirowania wokół liczebności amerykańskich sił w tej części Europy.
Szefowa łotewskiej dyplomacja, Baiba Braże, podkreśliła z kolei, że ze względu na działania Rosji, w regionie potrzebne są dodatkowe jednostki. Dlatego bardzo ważne jest - dodała - aby wszystko było uregulowane i dowódcy wojskowi mogli kontynuować swoje zadania.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760965-radosc-na-lotwie-doceniaja-role-nawrockiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.