Prezydent USA Donald Trump zamieścił w mediach nagranie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w którym… wyrzuca do śmietnika satyryka Stephena Colberta, który do niedawna prowadził program „The Late Show” w telewizji CBS.
Stephen Colbert w swoim programie nie stronił od uderzania w prezydenta USA Donalda Trumpa, a po decyzji telewizji CBS o nieprzedłużaniu programu „The Late Show” na kolejny sezon, prezydent USA wyraził nadzieję, iż to on był powodem zwolnienia Colberta. Oficjalnie stacja podawała, że decyzję podjęła z uwagi na względy finansowe.
Teraz prezydent Donald Trump zamieścił na X nagranie z użyciem sztucznej inteligencji, w którym widać, jak wyrzuca Colberta do śmietnika, a następnie zaczął tańczyć.
