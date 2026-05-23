Trwa 85. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Sobota, 23 maja 2026 r.
00:01. Szef komisji sił zbrojnych Senatu wzywa Trumpa do wznowienia ataków na Iran
Szef komisji sił zbrojnych Senatu USA Roger Wicker wezwał prezydenta Donalda Trumpa do wznowienia ataków na irańskie cele militarne. „Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy” - zaapelował senator.
To chwila, która zdefiniuje spuściznę prezydenta Trumpa. Jego instynkt podpowiada mu, by zakończyć to, co rozpoczął w Iranie, ale błędnie doradza mu się, by dążył do zawarcia umowy, która nie będzie warta papieru, na którym zostanie spisana
— napisał Wicker.
Nasz naczelny dowódca powinien pozwolić kompetentnym siłom zbrojnym Ameryki na to, by dokończyły niszczenie konwencjonalnego potencjału militarnego Iranu i otworzyły cieśninę (Ormuz)
— dodał.
Wicker ocenił, że dalsze dążenie do zawarcia porozumienia może być postrzegane jako słabość.
Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy. Już czas na działanie
— wezwał senator Republikanów.
red/PAP/X
