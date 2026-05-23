NA ŻYWO

RELACJA. 85. dzień wojny z Iranem. Szef komisji sił zbrojnych Senatu wzywa Trumpa do wznowienia ataków

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
autor: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Trwa 85. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Sobota, 23 maja 2026 r.

00:01. Szef komisji sił zbrojnych Senatu wzywa Trumpa do wznowienia ataków na Iran

Szef komisji sił zbrojnych Senatu USA Roger Wicker wezwał prezydenta Donalda Trumpa do wznowienia ataków na irańskie cele militarne. „Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy” - zaapelował senator.

To chwila, która zdefiniuje spuściznę prezydenta Trumpa. Jego instynkt podpowiada mu, by zakończyć to, co rozpoczął w Iranie, ale błędnie doradza mu się, by dążył do zawarcia umowy, która nie będzie warta papieru, na którym zostanie spisana

— napisał Wicker.

Nasz naczelny dowódca powinien pozwolić kompetentnym siłom zbrojnym Ameryki na to, by dokończyły niszczenie konwencjonalnego potencjału militarnego Iranu i otworzyły cieśninę (Ormuz)

— dodał.

Wicker ocenił, że dalsze dążenie do zawarcia porozumienia może być postrzegane jako słabość.

Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy. Już czas na działanie

— wezwał senator Republikanów.

red/PAP/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych